Belang employer branding neemt toe in recruitmentproces

Social media cruciaal onderdeel om employer brand te versterken - Organisaties werken steeds vaker actief aan hun employer brand. 70 procent van de organisaties zet employer branding actief in tijdens het recruitmentproces. Dit is een stijging van acht procent ten opzichte van 2016.



Het belang van employer branding is ook terug te zien in de investeringen. Zo heeft 38 procent van de organisaties die actief aan hun employer brand werkt, de budgetten dit jaar verhoogd. Dit blijkt uit het jaarlijkse Social Media Recruitment Onderzoek van MrWork waaraan 233 bedrijven van verschillende groottes meededen.



Versterken van het employer brand

Om het employer brand te versterken en potentiele kandidaten te bereiken, zet maar liefst twee derde van de organisaties social media-kanalen in. LinkedIn wordt hiervoor het vaakst ingezet. Andere belangrijke social media-kanalen die worden ingezet om het employer brand te versterken zijn Facebook (55 procent), YouTube (43 procent), Twitter (33 procent) en Instagram (30 procent).

Van de bedrijven die niet actief werken aan hun employer brand, geeft 48 procent aan dat dat komt omdat ze nog zoekende zijn naar wat werkt. 38 procent geeft aan dat het op de planning staat voor komend jaar.



Sterk werkgeversmerk

Mees van Velzen, oprichter en directeur van MrWork: "Het is niet verwonderlijk dat steeds meer bedrijven actief werken aan hun employer brand en er steeds meer in investeren. Mede door de krapte op de arbeidsmarkt is het steeds lastiger om de juiste mensen te vinden en te binden. Een sterk werkgeversmerk helpt bedrijven daarbij. Mensen zijn immers niet alleen op zoek naar een nieuwe baan, maar ook naar een werkgever die bij ze past. Door het unieke karakter van uw bedrijf te tonen aan potentiële werknemers, versterkt u het employer brand en trek u meer kandidaten aan. Uit dit onderzoek blijkt dat social media nog steeds de plek bij uitstek is waar potentiële kandidaten gevonden kunnen worden."