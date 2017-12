Strijd om tech-talent losgebroken

Tech-investeringen schreeuwen om talent - Europa noteert naar verwachting een record van negentien miljard dollar aan Europese tech-investeringen, maar volgens de 2017-editie van het State of European Tech-rapport gaat de echte strijd om talent.



Met twee keer zoveel promovendi in STEM-onderwerpen in Europa als in de Verenigde Staten, een technische beroepsgroep die drie keer sneller groeit dan het algemeen Europese gemiddelde en een toename van zeventien procent in de pool van professionele developers sinds 2016, heeft de toekomst van tech in Europa een sterke basis. Daardoor richten tech-ondernemers zich steeds nadrukkelijker op de nog onontdekte talentpools, met name in Centraal- en Oost-Europa. Hierbij wordt er steeds meer gebruik gemaakt van teams op afstand en worden er op meer locaties satellietkantoren geopend.



Vijf trends

Het rapport is samengesteld door Atomicoin samenwerking met de Slush-technologieconferentie. Het rapport beschrijft vijf belangrijke trends die onderliggend zijn aan de toenemende invloed en het succes van de Europese technologiesector.



Een gezond landschap met een sterke basis. Het is opnieuw een recordjaar voor Europa met ruim negentien miljard dollar aan investeringen, ten opzichte van 14,4 miljard dollar in 2016. Het is een ook een recordjaar voor de $50M+ financieringsrondes, met meer dan 50 rondes in 2017. Dat is significant hoger dan het record van 43 in 2015. Deze vonden niet alleen plaats in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, waar ze regelmatig voorkomen, maar ook in Nederland (Picnic, 110 miljoen dollar), en Spanje (Cabify 100 miljoen dollar). Zeven andere Europese bedrijven die vanaf 2003 zijn opgericht, zijn lid geworden van de ‘billion-dollarclub’. Dat brengt het Europese totaal op 41. Voorbeelden zijn PurpleBricks (VK), Rovio (Finland) en Outfit7 (Slovenië).



De hevige strijd om tech-talent. Het aantal professionele developers in Europa is gegroeid naar 5,5 miljoen. Het VK blijft de belangrijkste bestemming voor tech-talent dat naar of binnen Europa migreert. Toch lijkt het aandeel te verliezen aan andere Europese bestemmingen, zoals Duitsland en Frankrijk. Deze blijven op de tweede en derde plaats staan.



Deep tech blijft groeien in Europa. In 2017 blijft Europa op koers met een record van 3,5 miljard dollar dat geïnvesteerd wordt in deep tech. Dat is 40 procent meer dan in 2016. Er is ook een toenemend bewijs dat de meest veelbelovende deep tech-bedrijven ervoor kiezen onafhankelijk te blijven en aan de lange termijn bouwen, zoals de grote rondes voor Graphcore, Improbable, Lilium en Unity aantonen. Europa heeft zichzelf in het centrum gepositioneerd van een explosie van activiteiten op het gebied van de crypto-/blockchain-economie. Er zijn in Europa meer blockchain-development-projecten en meer teams die het nieuwe ICO-model gebruiken om kapitaal aan te trekken dan in welke internationale regio dan ook.



Europa kent een opmerkelijke samenwerkingsgerichte benadering als het gaat om de traditionele industrie. In 2017 waren er 637 financieringsrondes met ten minste een corporate investor, een toename van 600 procent ten opzichte van 2012. Rond de 20 procent van alle venture-rondes in Europa komt nu voor rekening van corporates. Europa bouwt een tech-ecosysteem naar eigen model, waarin technische uitmuntendheid wordt gecombineerd met diepe branchekennis. We hebben dit gezien in de financiële sector, maar zien het nu ook in de zorg, logistiek, transport en andere branches.



Regulering is in opkomst als kans om concurrentievoordeel te vergroten. Binnen de Europese tech-community is er brede overeenstemming dat veranderende regelgeving ten gunste van de ontwikkeling van AI, blockchain en autonome voertuigen prioriteit moet hebben. De grootste kansen liggen bij blockchain waar al 1,75 miljard dollar is opgehaald in Europa via ICO’s, in vergelijking met 1,08 miljard dollar in de VS. Volgens Github zijn het VK, Duitsland en Rusland de meeste actieve blockchain-developers.

Het is voor het derde jaar dat Atomico, in samenwerking met Slush, een datagedreven rapport samenstelde van het Europese tech-ecosysteem. Dit jaar omvat het rapport data van LinkedIn, Meetup, Stack Overflow, Dealroom.co en de London Stock Exchange.



Technisch ecosysteem

Tom Wehmeier, Partner en Head of Research van Atomico, heeft het rapport opgesteld.

Hij zegt: "Europa bouwt aan een technisch ecosysteem naar eigen model, gedefinieerd door diepgaande technische kennis, enorme geografische diversificatie en een unieke, samenwerkingsgerichte benadering ten opzichte van de traditionele sector. De stevige fundering die is gelegd – een grote en diverse talentpool, oprichters met ambities die kunnen tippen aan die van waar dan ook ter wereld en een grote, groeiende en steeds verfijnder wordende basis van investeerders – zorgt ervoor dat Europa zijn eigen plan trekt.

Er zijn meer professionele developers dan ooit en de werkgelegenheid in de tech-sector maakt een gezonde groei door. De vraag neemt echter ook toe; nu steeds meer ondernemers op zoek zijn naar tech-talent, internationale tech-giganten meer kantoren openen op het continent en steeds meer bedrijven investeren en interesse tonen in technologie, dient zich een ultieme strijd om het juiste talent aan.

De vraag of Europa innovatie van wereldniveau kan leveren, is beantwoord. De vraag of Europa een bedrijf ter waarde van 100 miljard dollar kan voortbrengen is beantwoord. En hoewel Europa een opvallende afwezige is in de top tien van hoogst gewaardeerde bedrijven ter wereld, is de kans dat het nieuwe branchebepalende bedrijf uit Europa komt, hoger dan ooit."



Inzichten in Nederland

Het rapport biedt gespecificeerde data per land. De belangrijkste data voor Nederland zijn:



Sterk kapitaal

· Nederland is een van de tien Europese landen dat nu meer dan een miljard dollar aan kapitaal ophaalde sinds 2012. In 2017 alleen haalde Nederland een half miljard dollar op, ten opzichte van 0,41 miljard dollar in 2016. [Bron: Dealroom.co]

· Er is een voortdurende diversificatie zichtbaar. Steeds meer kapitaal wordt geïnvesteerd in steden als Amsterdam en München. In 2017 trok Amsterdam 293 miljoen dollar aan, daarmee staat de stad op de zevende plaats van steden waarin het meest wordt geïnvesteerd. In 2016 werd er nog 133 miljoen dollar geïnvesteerd in Amsterdam. [Bron: Dealroom.co]

Deep tech

· In 2017 werd er 55 miljoen dollar geïnvesteerd in Nederlandse deeptechbedrijven. Om dat in perspectief te plaatsen: tussen 2012 en 2016 werd nog 199 miljoen dollar in totaal geïnvesteerd. Nederland staat op de achtste plaats in Europa als het aankomt op investeringen in deep tech. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland bezetten de top drie. [Bron: Dealroom.co]

Nederland blijft een magneet voor toptalent

· Nederland vormt een topbestemming voor tech-talent in Europa. In het afgelopen jaar nam de Nederlandse pool van professionele developers toe met een indrukwekkende 24 procent (van 249.816 tot 310.048). [Bron: Stack Overflow]

· Nederland is het vijfde grootste land voor professionele developers in Europa. [Bron: Stack Overflow]

· Nederland loopt ook op stadsniveau voorop. Amsterdam is nu de vijfde grootste stad in Europa voor professionele developers – in de stad wonen 90.058 developers. [Bron: Stack Overflow]

· In 2017 groeide het aantal tech-banen in Nederland met 4,6 procent, waardoor Nederland het op één na snelste groeiende land voor tech-banen is. Ierland bezet de eerste plek, met een groei van 5,3 procent. [Bron: LinkedIn]



Drie opvallende punten

Het rapport werd dit jaar ondersteund door Orrick en Sillicon Valley Bank. Christopher Grew, Partner, Technology Companies Group van Orrick: "De 2017-editie van het State of European Tech-rapport bevestigt dat Europa zich heeft bewezen als een sterke speler in het wereldwijde technologische ecosysteem. Drie punten vallen het meest op: de continue, sterke vraag naar investeringen, de toenemende interesse van Sillicon Valley en de VS voor Europa als een plek van groei en investeringen – niet alleen als exit – en de kansen voor concurrentievoordelen door compliance-strategieën in de gecompliceerde EU-markt. We hopen ook dat de Europese wetgevers gehoor geven aan de oproep in het rapport, voor proactief innovatiebeleid op het gebied van onder andere drones, autonome voertuigen en crypto-valuta."

Stephen Lowery, Managing Director van Sillicon Valley Bank UK: "Dit is een belangrijk rapport voor Sillicon Valley Bank. Als de bank van het innovatieve ecosysteem, zijn we dan ook verheugd om met Atomico, Slush en Orrick samen te werken aan het opstellen ervan. Het State of European Tech-rapport voorziet in waardevolle data en inzichten in de Europese markt waar het ecosysteem zich ontwikkelt en volwassen wordt. Het richt zich op de breedste set van touchpoints en gaat in op onderwerpen als sentiment onder ondernemers en het aanwezige Europese talent voor fundraising, zakelijke activiteiten en exits.

In de kern biedt het rapport een representatief overzicht van de gezondheid van de economie, in plaats van dat het een specifiek verhaal probeert te vertellen. Dat waarderen we echt. We zien dat het rapport wordt gebruikt in de branche dankzij het hoge niveau van data en geloofwaardigheid, zowel door bedrijven als investeerders, en zonder twijfel ook door beleidsmakers. We zijn om die reden erg blij hierbij betrokken te zijn."