Organisaties met goed risicomanagement beter bestand tegen risico’s

Risicomanagement kan leiden tot lagere premies - Organisaties met een meer volwassen risicomanagement zijn beter voorbereid op eventuele financiële tegenslag als gevolg van nieuwe risico’s zoals de Brexit. Investeren in risicomanagement levert beter inzicht in zowel bestaande als opkomende risico’s.



Dat leidt tot een betere financiële performance op lange termijn, maar ook op korte termijn, bijvoorbeeld in de vorm van lagere premies voor bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen.

Dat blijkt uit de vijfde editie van het Aon Risk Maturity Index Insight Report, een jaarlijkse samenwerking van Aon Global Risk Consulting en de Wharton School van de Universiteit van Pennsylvania.



Transparantie over risicocommunicatie

Organisaties met volwassen risicomanagement (risk maturity) betalen aanzienlijk lagere premies voor bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen, zo blijkt uit de index. Een risk maturity-stijging van tien procent correleerde met 3,8 procent lagere premies. Organisaties met lagere premies zijn doorgaans transparanter in hun risicocommunicatie en identificeren beter wat hun belangrijkste bestaande en opkomende risico’s zijn. Ook hebben ze vaker formele procedures voor het vergaren van informatie en gebruiken ze meer geavanceerde tools en methodes voor risicoanalyse.

"De verantwoordelijkheid voor gedegen risicomanagement verschuift meer en meer naar de top van organisaties," zegt Alex van den Doel, Managing Director van Aon Global Risk Consulting. "Bestuurders moeten niet alleen weten wat de belangrijkste risico's voor hun organisatie zijn, maar ook hoe ze die risico’s managen. In deze complexe en dynamische wereld is het hun taak om de volatiliteit te beperken en de organisatie weerbaar te maken voor onverwachte tegenslagen. Dat betaalt zich ook uit in lagere verzekeringspremies voor bestuurdersaansprakelijkheid."



Intern draagvlak cruciaal

Net als in voorgaande edities van de index blijkt dat volwassen risicomanagement vaak samengaat met beter presterende en stabielere aandelenkoersen. In de financiële markt helpt risicomanagement in de voorbereiding op eventuele financiële gevolgen van de Brexit. Het is de eerste keer dat de index de relatie tussen risicomanagement en de Brexit heeft onderzocht.

"Goed doordacht risicomanagement dat gericht is op lange termijn waardecreatie en weerbaarheid is nog altijd de beste bescherming voor organisaties die actief zijn in een snel veranderende, onvoorspelbare markt," aldus Van den Doel. "Voorwaarde is wel dat het betreffende beleid binnen de hele organisatie draagvlak heeft. Bestuurders moeten ervoor zorgen dat in de hele organisatie de neuzen dezelfde kant opstaan en een risicocultuur ontstaat."