Werknemer voelt zich niet verantwoordelijk voor vertrouwelijke informatie

80 procent maakt zich geen zorgen na het weggooien van papieren documenten - Kantoormedewerkers voelen zich niet verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie. Dat blijkt uit onderzoek van Fellowes onder meer dan 1000 kantoormedewerkers.



Werknemers schuiven de verantwoordelijkheid graag af op anderen. 62 procent vindt de officemanager de aangewezen persoon om regels op het gebied van vertrouwelijkheid te handhaven. Daarnaast vindt 46 procent van de kantoormedewerkers dat voldoen aan de wetgeving omtrent de veiligheid van vertrouwelijke informatie een taak is voor de directie.



Geen regels

Het is niet verwonderlijk dat medewerkers zich niet verantwoordelijk voelen. Bijna een kwart van de organisaties (23 procent) heeft namelijk geen duidelijke voorschriften van hoe om te gaan met gevoelige informatie. Hier ligt dus nog een belangrijke taak voor organisaties. Zonder duidelijke regels voor de omgang met vertrouwelijke informatie, is de impact van de mogelijke gevolgen niet bekend. Zo maakt het overgrote deel van de kantoorwerkers (80 procent) zich helemaal geen zorgen na het weggooien van papieren documenten. Nog eens 40 procent versnippert zelden of nooit papier.



Regels

Andrea Cantong, marketing manager bij Fellowes: "Het verbaast mij dat bijna een kwart van de organisaties geen regels heeft voor hoe het personeel moet omgaan met vertrouwelijke informatie. We zouden dit veel zorgvuldiger moeten behandelen. De ingang van de AVG staat immers voor de deur. De AVG maakt dat iedereen het heeft over de beveiliging van digitale informatie, maar hoe zit het dan met de papieren documenten? Als die in verkeerde handen vallen zijn gevolgen net zo groot. Kennelijk voelen werknemers niet de verantwoordelijkheid om dit aspect aan te pakken. Hier moet verandering in komen. Wijs iemand aan die de verantwoordelijkheid neemt en de gewenste gewoontes handhaaft. Zo is de regel om papier te versnipperen al een grote stap in de goede richting."