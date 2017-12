Hoe hologrammen de wereld digitaal transformeren

Hoe kunt u hologramtechnologie succesvol inzetten? - Hologramtechnologie wordt steeds vaker toegepast en stelt ook Nederlandse bedrijven in staat producten te personaliseren en klantervaringen en processen te verbeteren. Zo kondigde Microsoft recent aan dat zijn HoloLens vanaf 1 december ook officieel in Nederland te bestellen is voor gebruik op de zakelijke markt.



De bril is relatief klein, waardoor deze eenvoudig te gebruiken is in verschillende situaties. Wanneer je de bril draagt, wordt de fysieke wereld geïntegreerd met de visuele wereld, wat ‘mixed reality’ wordt genoemd. Mixed reality biedt bedrijven ontelbare mogelijkheden om producten en diensten naar een hoger niveau te tillen.



Vier manieren om hologrammen in te zetten

Welke mogelijkheden dat zijn? Aan Chauhan, Chief Technology Officer bij Cognizant, noemt vier manieren waarop bedrijven hologramtechnologie succesvol kunnen inzetten.



1. Verbetering van de medische wereld

Medische holografie kan artsen ondersteunen bij het stellen van diagnoses, maar ook de behandeling van patiënten. Door digitale scans (MRI, CT-scans, echo’s) te combineren met hologramtechnologie, kunnen de beelden in 3D worden weergegeven. Artsen kunnen inzoomen, beelden bewerken en organen en weefsels vanuit verschillende perspectieven onderzoeken. Ook voor chirurgen biedt dit een groot voordeel. Door voorafgaand aan een operatie het lichaamsdeel via een 3D hologram te bestuderen, kunnen zij zich beter voorbereiden.

Daarnaast heeft holografische technologie de potentie om medische opleidingen te verbeteren. In tegenstelling tot de traditionele leerboeken, waarin anatomische structuren worden uitgelegd, kunnen docenten en studenten via hologrammen het gehele menselijk lichaam in 3D zien. Dit maakt het gemakkelijker, maar ook leuker om organen te bestuderen.



2. Productontwerp en -ontwikkeling

In de maakindustrie zorgt hologramtechnologie voor een betere samenwerking tussen productontwerpers, ingenieurs en eindgebruikers. Bij de ontwikkeling van nieuwe producten is het ontwerpproces van cruciaal belang. Er is input nodig vanuit verschillende creatieve breinen. Door hologramtechnologie kan een 3D-ontwerp worden ontwikkeld dat via de cloud beschikbaar wordt gesteld voor iedereen die aan het ontwerp meewerkt. Dit betekent dat ontwerpers, ingenieurs en eindgebruikers wereldwijd met elkaar kunnen samenwerken zonder dat er een hiaat ontstaat tussen het ontwerp en het eindproduct. Productieprocessen verlopen sneller, producten worden beter getest en productiekosten gereduceerd.



3. Marketingstrategie

Hologrammen tillen productmarketing naar een hoger niveau. 3D holografische displays in winkels hebben meer impact dan traditionele reclamestrategieën. Maar dankzij de HoloLens kan ook de klantervaring worden verbeterd. Het winkelend publiek kan door holografische kleedkamers een scala aan kleding passen, zonder zich om te kleden. Hologrammen kunnen een virtuele, overtuigende en gepersonaliseerde weergave van producten bieden. Wanneer een vrouw bijvoorbeeld een jurk aanpast, verschijnt er automatisch een hologrambeeld van een daarbij passend accessoire. Door die persoonlijke aanbeveling wordt de klant nog beter geholpen.



4. Visualiseren van geografische gebieden

Holografische technologie kan geografische gebieden in real-time visualiseren. Dit is vooral zinvol bij risicogebieden. Zo ondersteunt hologramtechnologie, in combinatie met kunstmatige intelligentie, slimme sensoren en drones, de bestrijding van bosbranden. Het begint met een grote drone waarin holografische technologie wordt geïnstalleerd. De drone vliegt vervolgens naar een risicogebied en legt beelden vast die met behulp van software uiteindelijk een 3D-holografische kaart vormen. Met deze zeer gedetailleerde kaart kan nauwkeuriger worden ingeschat hoe bosbranden bestreden moeten worden, maar kunnen ook bosbranden worden voorkomen.

Hologrammen kunnen ook gebruikt worden om een omgeving te simuleren om zo professionals op te leiden voor het bestrijden van rampen. Daarnaast kunnen noodoefeningen voor burgers worden gesimuleerd, wat mensen helpt beter te begrijpen welke gevaren er zijn en waarom zij welke voorzorgsmaatregelen moeten nemen.



Voor sommige bedrijven klinken de bovenstaande toepassingen futuristisch. Echter, het tegendeel is waar. De technologie is steeds gemakkelijker inzetbaar. "We hoeven niet te wachten op de toekomst. Hologramtechnologie is steeds toegankelijker en het enige wat we moeten doen, is de technologie omarmen en erin investeren om het succesvol te kunnen toepassen," besluit Aan Chauhan.