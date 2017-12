Baan voldoet vaak niet aan verwachtingen

Slechte bedrijfscultuur en relatie met manager reden voor vertrek - Ruim twee op de vijf Europese werknemers (43 procent) geeft aan dat hun baan niet voldoet aan hun verwachtingen. Voor bijna de helft (45 procent) van de Europese werknemers is dit in het verleden ook een reden geweest om van baan te veranderen.



In Nederland en Duitsland voldoen werkgevers het meest aan de verwachtingen, bij respectievelijk 60 procent en 64 procent van de werknemers is dat het geval. Nederlanders en Duitsers voelen zich daarnaast het meest betrokken bij hun collega’s.

Een bedrijfscultuur die niet meer aanspreekt of een slechte relatie met de leidinggevende zijn vaak de oorzaken van vertrek van een werknemer en het besluit om een baan elders aan te nemen.

Dat blijkt uit het onderzoek ‘The Evolution of Work’ van het ADP Research Institute, een mondiaal onderzoek naar werktrends onder meer dan 2.000 werkgevers en werknemers in dertien landen.



Redenen voor vertrek

De energieke en positieve sfeer op de werkvloer die bij de start van de baan het werk zo leuk maakte, pakt soms toch even anders uit. Minder plezier in het dagelijkse werk, een slechte relatie met de manager of leidinggevende en de bedrijfscultuur zijn belangrijke factoren die die het vertrek van Europese werknemers beïnvloeden. Werkgevers hebben hier niet altijd een goed beeld van: zij overschatten in veel gevallen het belang van loopbaanontwikkeling en onderschatten juist de invloed van het werk zelf en de invulling van de functie. In Nederland zijn het dagelijkse werk en de bedrijfscultuur de meest bepalende factoren om bij een werkgever te blijven.

"Werkgevers moeten hun focus veranderen om te kunnen zorgen voor een duurzaam personeelsbeleid. Daarvoor is het van belang om te voldoen aan een bredere reeks behoeften voor de persoonlijke groei van werknemers," vertelt Martijn Brand, Algemeen Directeur ADP Nederland. "Om talent te behouden moeten ze ook in latere stadia onthouden wat een werknemer in de eerste plaats heeft aangetrokken en ervoor zorgen dat ze de beloften nakomen. De resultaten uit dit onderzoek en de krapte op de arbeidsmarkt tonen aan dat als dat niet lukt, talent gemakkelijk de deur uit loopt."



Werkgevers overschatten de kracht van extraatjes

Voordelen als gratis lunch, sportfaciliteiten op kantoor en onbeperkte vakantiedagen, zijn de aantrekkelijkste voordelen voor Europese werknemers. In Nederland wordt de mogelijkheid om thuis te werken vooral erg gewaardeerd. Werkgevers hebben vaak de neiging om de aantrekkingskracht van extraatjes als deze te overschatten. Als een werknemer heeft besloten om van baan te veranderen, is er weinig wat een werkgever in de strijd kan gooien om hem te behouden. Geen van genoemde extra voordelen zal de werknemers namelijk van gedachte doen veranderen.