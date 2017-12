Mobiele professionals steeds meer verslaafd aan Wi-Fi

Mobiele medewerkers gebruiken acht mogelijk onveilige publieke hotspots per week - 62 procent van alle mensen wordt nerveus als ze geen verbinding met Wi-Fi hebben. Zeven procent checkt de smartphone ook tijdens de seks, 72 procent doet dit op het toilet en elf procent tijdens een begrafenis.



Dit zijn enkele gegevens uit het het iPass Mobile Professionals Report 2017 van iPass. Verder kwamen de volgende cijfers naar voren:



-61 procent vindt het onmogelijk of moeilijk Wi-Fi op te geven, vergeleken met sex 58 procent, fastfood 42 procent, roken 41 procent, alcohol 33 procent en drugs 31 procent

- 23 procent verkiest Wi-Fi boven andere dagelijkse behoeften, zoals een bad of douche, terwijl negentien procent Wi-Fi belangrijker vindt dan contact met andere mensen

- Door het ontbreken van betrouwbaar Wi-Fi verbinden mobiele medewerkers gemiddeld met acht mogelijk onveilige publieke hotspots per week, twintig procent zelfs met twintig Wi-Fi hotspots of meer

- Na de kosten en locatie is Wi-Fi voor mobiele medewerkers het belangrijkste selectiecriterium voor een hotel, in plaats van het uitzicht of eten



Wi-Fi maakt mobiele medewerkers productiever

De invloed van Wi-Fi op de productiviteit van medewerkers is de belangrijkste reden dat mensen nerveus worden als ze onderweg geen verbinding met het Internet hebben. 31 procent zegt dat ze dan moeilijker remote kunnen werken. Uit het onderzoek blijkt tevens dat mobiele professionals Wi-Fi en dataverbindingen van telecomproviders heel verschillend gebruiken. Wi-Fi is nog steeds de belangrijkste verbinding, op basis van de betrouwbaarheid, mobiele datalimieten en performance. 90 procent van de respondenten gebruikt regelmatig audio- en videocontent via Wi-Fi, versus 34 procent over hun telecomverbinding. Maar ook minder data-intensieve toepassingen als het gebruik van cloudservices en browsen gebeurt ongeveer twee keer zoveel over Wi-Fi.



Businessaspecten

Uit het onderzoek zijn de volgende businessaspecten gerelateerd aan Wi-Fi naar voren gekomen:

58 procent van alle respondenten zegt dat geen of slechte Wi-Fi het werken negatief beïnvloedt

Ongeveer de helft wil direct Internet-toegang na aankomst in een hotel (50 procent), begin van een businessmeeting (53 procent), of op het vliegveld (48 procent)

68 procent heeft beschikbare Wi-Fi-services wel eens niet gebruikt als gevolg van een moeilijk of tijdrovend registratieproces

Sociale etiquette verandert

"Men verwacht dat mensen nerveus worden van een eerste date, of voor een belangrijke presentatie, maar zelfs het ontbreken van toegang tot Wi-Fi maakt mensen nerveus," zegt Patricia Hume, chief commercial officer van iPass. "Als daar al twijfels over waren bewijst dit rapport dat het gebruik van smartphones de sociale etiquette van mensen ingrijpend verandert. Mobiele technologie is zo belangrijk geworden voor mensen dat er geen moment meer is dat ze hun telefoon niet meer raadplegen, terwijl ze overal toegang tot Wi-Fi verwachten."



Verslaving

"Mobiele medewerkers hebben zo'n sterke behoefte aan Wi-Fi dat het zelfs een grotere verslaving aan het worden is dan fastfood eten en roken," vervolgt Hume. "Ze gebruiken wekelijks tientallen publieke Wi-Fi hotspots en sommigen vinden Wi-Fi belangrijker dan hun hygiëne of contact met mensen. Wi-Fi heeft een toenemende invloed op hoe mensen werken, hun gedrag en beslissingen die ze bijvoorbeeld over een hotel nemen. Mobiele professionals willen liever met het Internet verbonden zijn dan een mooi uitzicht."



Eenvoudige en veilige Wi-Fi-toegang

"Mobiele professionals verwachten tegenwoordig altijd en overal toegang tot het Internet," concludeert Hume. "Wi-Fi is voor hen nog steeds de meest gebruikte verbinding, op basis van performance en betrouwbaarheid. Daarom is het als werkgever belangrijk te faciliteren dat medewerkers tijdens het reizen overal eenvoudig en veilig met Wi-Fi kunnen verbinden. De financiële gevolgen van improductiviteit, demotivatie en minder snel kunnen reageren zijn aanzienlijk groter dan de Wi-Fi-servicekosten."