Werknemer ligt wakker van eindejaarsgesprek

35 procent wil meer aandacht voor ontwikkelmogelijkheden - 34 procent van de Nederlandse werknemers vindt het beoordelings- of functioneringsgesprek een stressvolle aangelegenheid. In 28 procent van de gevallen nemen zwaktes en verbeterpunten namelijk de overhand.



Slechts zestien procent van de werknemers zegt dat de focus op talenten en kwaliteiten ligt. Werkend Nederland wil dat de beoordeling positiever ingericht wordt. Zo wenst 35 procent meer aandacht voor ontwikkelmogelijkheden. Dit blijkt uit onderzoek onder 1.000 werknemers uitgevoerd door Protime.



Continu proces

De frequentie waarmee werknemers beoordeeld worden is laag. Bijna een kwart van de Nederlandse werknemers (22 procent) krijgt zelfs helemaal geen functioneringsgesprek met hun manager. 47 procent krijgt maar eens per jaar een evaluatie. De kwaliteit van dit gesprek laat echter vaak te wensen over. Slechts een klein deel van de organisaties (acht procent) heeft het functioneren ingericht als continu proces, terwijl werknemers dit juist wel willen. Bijna een derde (30 procent) wil dat de beoordeling een continu proces wordt.



Geheugen opfrissen

Wanneer het functioneringsgesprek maar eens per jaar plaatsvindt, blijkt het lastig om de prestaties van het gehele jaar te evalueren. Bijna één op de vijf werknemers (negentien procent) zegt dat voornamelijk de prestaties van het laatste half jaar centraal staan in het gesprek. Zestien procent stelt zelfs dat het zwaartepunt alleen op het laatste kwartaal ligt. De prestaties van het begin van het jaar krijgen volgens hun dus weinig aandacht. In 64 procent van de gevallen lukt het wel om het hele jaar in ogenschouw te nemen.



Lucas Polman, directeur bij Protime Nederland: "Het baart me zorgen dat bijna een kwart van de werknemers geen beoordeling krijgt. En diegenen die wel een gesprek aangaan, krijgen vooral negatieve feedback voor hun kiezen. Daar krijgt iedereen stress van. Deze resultaten vragen om nieuwe vormen van beoordelen en coaching. Wanneer manager en werknemer vaker om tafel gaan, verhoog je de kwaliteit van het gesprek, wordt er niets vergeten en kan er meer sturing en coaching komen op ontwikkeling. Dat zou zowel de werknemers als het bedrijf goed doen."



Het onderzoekrapport ‘Kwaliteit op de Werkvloer’ is te downloaden op de website van Protime.