Online zoeken naar een baan is het laatste taboe op internet

Werkzoekenden zijn bang dat anderen erachter komen dat ze aan het solliciteren zijn - In een tijdperk van statusupdates en het delen van ons wel en wee op social media valt het zoeken naar een baan nog altijd in de taboesfeer. Dit blijkt uit onderzoek van Indeed.



Voor het onderzoek – getiteld Privacy of Job Search – werden tienduizend werkzoekenden in negen landen ondervraagd om inzicht te verkrijgen in de zorgen die leven bij mensen die naar een baan zoeken. Twee derde van de respondenten (65 procent) bleek zich zorgen te maken dat anderen erachter zouden komen dat ze naar een (nieuwe) baan op zoek waren.

Na gezin en gezondheid is een carrière een van de belangrijkste aspecten van een mensenleven. De resultaten variëren per land, maar wijzen op wereldwijde patronen van angsten, de achterliggende redenen hiervoor, en het zeer persoonlijke karakter van het zoeken naar werk.



Social media

Ook werd er specifiek gekeken naar social media. Uit het onderzoek blijkt dat het bespreken van de zoektocht naar een baan op social media een van de laatste taboes is. Bijna een kwart van de wereldwijde werkzoekenden (24 procent) gaf aan dat dit het onderwerp is, waarover ze het minst waarschijnlijk informatie online zouden delen, op gelijke hoogte met persoonlijke financiën. Het populairste onderwerp om op social media te delen, is de persoonlijke relatie. Bijna een derde van alle deelnemers aan het onderzoek (31 procent) gaf aan dat dit het onderwerp is, waarover ze in alle waarschijnlijkheid op internet zouden praten.



Geheim sollicitatieproces

Van deze openhartigheid was echter niet altijd sprake bij persoonlijke relaties in de ‘echte’ wereld. De onderzoekers constateerden dat angst bijdraagt aan het geheim houden van het sollicitatieproces. De helft van alle werkzoekenden zou hun partner niet vertellen dat ze gaan solliciteren. 60 procent van de werkzoekenden boven de 55 jaar houdt hun sollicitatie verborgen voor hun partner, waarmee deze groep zich op dit gebied het meest in stilzwijgen hult.



Nederlanders het meest ontspannen en open over banenjacht, Britten het minst

Wereldwijd deden Britse werkzoekenden er het meest het zwijgen toe. Slechts 37 procent vertelde hun partner dat ze naar een nieuwe baan aan het solliciteren waren. De Fransen waren iets minder terughoudend (41 procent zou het hun partner vertellen). Aan de andere kant van het spectrum staan Nederlanders: zij geven blijk van de meeste openheid. 61 procent had er geen moeite mee om hun zoektocht naar werk met hun wederhelft te bespreken.

Werkzoekenden deelden de angst dat anderen erachter zouden komen dat ze op zoek naar werk waren, maar deze vrees hiervoor was lang niet even sterk in elk land. Opnieuw toonden Nederlanders zich op dit vlak het meest ontspannen. Bijna twee derde (62 procent) zei zich hier geen zorgen over te maken. Dat is ruim twee keer zoveel als de Fransen (van wie slechts 24 procent zich geen zorgen maakt), de Ieren (26 procent), de Canadezen (27 procent), de Australiërs (28 procent) en de Britten (31 procent).



Persoonlijke angsten

Er blijkt sprake te zijn van een mix van praktische en meer persoonlijke angsten. Wereldwijd maakt veertig procent van de mensen die op zoek zijn naar een nieuwe baan, zich zorgen dat hun werkgever daar achter komt. Een derde (34 procent) is bang dat ze de baan niet krijgen en een vijfde (twintig procent) is bang dat ze zich mislukt zullen voelen.

De behoefte aan geheimhouding roept sterke emoties op bij mensen die van baan proberen te wisselen. Twee derde (64 procent) zegt zich bezorgd te voelen wanneer ze naar een nieuwe baan zoeken. De helft heeft het gevoel dat ze iets te verbergen hebben. Een derde (33 procent) heeft zelfs het gevoel een dubbelleven te leiden.



Zoeken naar werk

Paul D’Arcy, senior vicepresident Marketing van Indeed: "De kracht van het internet heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we naar banen zoeken. Onze houding ten opzichte van het zoeken naar werk is echter onveranderd gebleven. Hoewel het voor velen van ons de gewoonste zaak van de wereld is om informatie over ons leven en onze liefdes op social media te delen, blijft de zoektocht naar een nieuwe baan een uiterst persoonlijke activiteit. Het is van cruciaal belang dat de recruitmentsector oog heeft voor het menselijke aspect en daarop inspringt."



Praktische redenen

"Daar zijn praktische redenen voor," vervolgt D’Arcy. "Maar weinigen van ons zouden het fijn vinden als onze manager erachter komt dat we van plan zijn om de organisatie te verlaten. Het is dus niet meer dan logisch om voorzichtig te werk te gaan. In een tijdperk waarin mensen overdadig veel informatie op internet delen en er sprake is van een groeiend onderscheid tussen werk en privé, is het zoeken naar banen een van de laatste taboes."