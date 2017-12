Bestuurder financiële sector kent gevolgen AI niet

46 procent financials bang om binnen vijf jaar (deel van) baan te verliezen - 61 procent van de mensen werkzaam in de financiële sector zegt dat het bestuur van de organisatie waarvoor hij/zij werkt, niet precies weet wat de gevolgen van de groei in kunstmatige intelligentie (AI) zijn.



Dit blijkt uit onderzoek van Synechron, gehouden onder 344 Nederlandse professionals uit de financiële sector. Bovendien denkt bijna de helft van de ondervraagden dat binnen vijf jaar (een deel van) zijn baan is overgenomen door kunstmatige intelligentie.



Voldoende kennis?

"Dit onderzoek laat zien dat veel werknemers in de financiële sector twijfelen of de werkgever voldoende kennis heeft op het gebied van kunstmatige intelligentie om de consequenties er van in te schatten," aldus Joost Loves, directeur van Synechron. "Veel van onze klanten zijn tegenwoordig bezig met nieuwe initiatieven rondom kunstmatige intelligentie. Het duurt natuurlijk even voordat deze volledig ontwikkeld en geïmplementeerd zijn binnen de organisatie. Dan moeten de werknemers zich ook nog echt bewust worden van de veranderingen die deze ontwikkelingen met zich meebrengen."



Toekomstig personeel

Opvallend is dat 46 procent van de ondervraagden denkt dat AI binnen vijf jaar (een deel van) zijn baan heeft overgenomen. Daarnaast verwacht de helft in de toekomst problemen bij het vinden van personeel dat met kunstmatige intelligentie uit de voeten kan. Loves: "De angst dat robots het werk overnemen, is de afgelopen decennia hardnekkig gebleken. Het is echter veel logischer dat AI een ondersteunende rol gaat vervullen voor AI-vaardige werknemers. Door de toenemende digitalisering van de samenleving en een hogere ‘exposure’ aan AI, zou je verwachten dat deze vaardigheid in de toekomst, als vanzelf zal toenemen. Dit onderzoek laat echter zien dat het vertrouwen hierin vanuit de financiële wereld, om wat voor reden dan ook, ontbreekt."



Cybercrime

Maar liefst 89 procent van de ondervraagden ziet cybercrime als de grootste bedreiging voor de branche. "Vanuit de financiële wereld merken we een steeds grotere afhankelijkheid van digitale systemen. De tijd dat alles met de hand werd bijgehouden in een multomap is nu echt voorbij," aldus Loves. "Het ligt daarom voor de hand dat de angst voor aanvallen op de digitale infrastructuur, die de potentie hebben om de hele sector lam te leggen, steeds groter wordt. Ook hierin zien we een groeiend bewustzijn bij onze klanten, die zich steeds vaker oriënteren en ontwikkelen in emerging technologies zoals robotisering en blockchain."