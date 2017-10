 Richard Thaler wint de Nobelprijs voor de Economie 2017

Hoe kunnen we mensen er toe bewegen betere keuzes te maken? - Gisteren heeft de Koninklijke Zweedse Academie voor Wetenschappen bekendgemaakt dat de Nobelprijs voor de Economie dit jaar toegekend is aan de Amerikaanse econoom Richard Thaler.



Thaler schreef een aantal boeken, waarvan er één in het Nederlands is vertaald: Nudge. Naar betere beslissingen over gezondheid, geluk en welvaart.



Gedragseconomie

Richard Thaler (1945) is hoogleraar gedragswetenschappen en economie aan de Booth School of Business van de Universiteit van Chicago. Hij krijgt deze belangrijke onderscheiding voor zijn grote bijdrage aan het nieuwe en steeds groter wordende terrein van de gedragseconomie. Net als eerdere Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman, eveneens in Nederland uitgegeven door Business Contact, stelt hij dat de mens veel minder rationeel beslissingen neemt dan wordt verondersteld.



Irrationele beslissingen

In zijn werk probeert hij te verklaren waarom de mens irrationeel handelt bij het nemen van (financiële) beslissingen en zoekt hij naar patronen in dit irrationele gedrag. Hij schuwt daarbij niet om de opgedane kennis te gebruiken voor beleidsaanbevelingen. Hij adviseerde onder anderen president Obama. In zijn boek Nudge (geschreven samen met Cass Sunstein) laat hij bijvoorbeeld zien hoe we mensen ertoe kunnen bewegen om betere en gezondere keuzes te maken. Er is zojuist al een herdruk opgelegd wegens alle extra belangstelling.