 Na vakantieperiode staat een nieuwe baan hoog op de prioriteitenlijst

Flinke groei in gestarte sollicitaties na zomer 2017 - Vacatures werden in september 2017 meer dan 35 procent vaker bekeken dan in de zomermaanden juli en augustus. Ook het aantal gestarte sollicitaties nam in september aanzienlijk toe met meer dan 25 procent ten opzichte van de zomer.



Dat blijkt uit de najaar cijfers van Monsterboard.nl. Daarnaast nam het aantal bezoekers op de website in september met ongeveer tien procent toe. Gedurende het jaar solliciteren Nederlanders in het begin van het jaar en september het meest. Na een periode van vakantie en rust hebben mensen tijd gehad om na te denken over hun werk en carrière. Ze zitten dan vaak vol goede voornemens om een nieuwe baan te gaan zoeken.



Flinke groei sollicitaties in vergelijking met eerdere jaren

Het aantal gestarte sollicitaties in september nam ook flink toe in vergelijking met de periode ervoor. Gian Zandona: "Uziet in de cijfers terug dat steeds meer kandidaten durven te solliciteren. De economie trekt enorm aan, er zijn meer vacatures en ook de werkzoekenden, zowel de actieve als de passieve kandidaten, beginnen massaal actie te ondernemen. Een mooie ontwikkeling want er liggen volop kansen op de huidige arbeidsmarkt. En een betere toekomst hebben kandidaten zelf in de hand."