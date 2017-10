 Video en mobile advertising stuwen groei online advertentiemarkt

Uitgaven digital advertising stijgen met dertien procent - De online advertentiemarkt blijft maar explosief groeien. In het eerste halfjaar van 2017 groeiden de online bestedingen wederom met +dertien procent naar een omzet van 954 miljoen euro. Binnen de totale bestedingen neemt mobile advertising een steeds dominantere plek in.



Van de totale online spend is inmiddels 40 procent van search, display en video advertising afkomstig van mobile devices. Dit en meer blijkt uit de Online Ad Spend Study H1 2017 die Deloitte uitvoerde in opdracht van IAB Nederland.



Groei social media en online video zet door

Waren de social media-uitgaven in 2014 nog 95 miljoen euro, inmiddels is dit toegenomen tot 129 miljoen in de eerste helft van 2017. Online video is al sinds 2013 het meest populaire advertentieformaat en groeit ook in dit eerste halfjaar fors met +42 procent. Inmiddels is online video met

73 miljoen goed voor acht procent marktaandeel in de totale online advertising bestedingen.



Verschuiving van desktop naar mobile

De uitkomsten van de Online Ad Spend Study H1 2017 tonen een definitieve verschuiving van desktop naar mobile advertising. Search, display en video advertising op mobile behelzen nu 40 procent van de totale online advertising bestedingen. Waarbij display en video op mobile een stijging van maar liefst +35 procent laten zien. De indrukwekkende groeicijfers van social media zijn een belangrijke oorzaak voor de stijging van de mobile uitgaven, omdat sociale platformen voornamelijk worden geconsumeerd op mobile devices.



Verwachting voor 2017

Nathalie La Verge, digital media expert Deloitte: "Ook over het gehele jaar 2017 verwachten wij dubbele groeicijfers, met een verwachte groei van elf procent over het hele jaar. Dat zijn prachtige cijfers, maar het is wel belangrijk om te realiseren dat deze groei met name toe te schrijven is aan de internationale spelers. Voor een aantal lokale spelers uit het advertentie ecosysteem breken er uitdagende tijden aan, zeker met de nieuwe privacyregelgeving (GDPR) op komst."



Nog meer focus op kwaliteit

Nathalie Peters, voorzitter IAB Nederland: "De cijfers zijn wederom indrukwekkend, maar we moeten er als branche wel voor waken dat deze extreme groei maakt dat we de kwaliteit niet uit het oog verliezen. Het is ontzettend belangrijk dat we blijven rapporteren in echt resultaat op de communicatiedoelstelling en niet in views, clicks of andere ‘halfway metrics’. Deze groeicijfers, maar ook de aankomende GDPR, dwingen de markt om nog sneller belangrijke ‘spelregels’ te standaardiseren, transparanter te communiceren en zaken als ad fraud aan banden te leggen."