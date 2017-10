 TV in 2020: 50 procent kijkt mobiel

Binnen drie jaar wordt evenveel video on demand gekeken als lineaire tv - Ericsson presenteert de achtste editie van zijn jaarlijkse ConsumerLab TV en Media Rapport, waarin de enorme groei van TV- en videokijken en de veranderende manier waarop consumenten content bekijken, worden onderzocht.



Ericsson ConsumerLab voorziet dat on demand kijken onverminderd doorgroeit tot 2020, waarbij uiteindelijk bijna 50 procent van het totaal on demand gekeken wordt. De helft van al het TV- en videokijken gebeurt dan op mobiele schermen (tablets, smartphones en laptops). Dat is een toename van 85 procent ten opzichte van 2010, waarbij de smartphone alleen al verantwoordelijk is voor bijna een kwart (groei van bijna 160 procent sinds 2010). Het gebruik van VR wordt in 2020 - met gebruik door een op de drie consumenten - ook steeds meer mainstream.



TV- en videokijken zijn beide in opkomst, maar hoe, wanneer en waar we kijken verandert

Nooit eerder keken we meer TV dan nu: maar liefst 30 uur per week. Bijna zestig procent van de kijkers kijkt het liefst on demand in plaats van lineair, een stijging van 50 procent sinds 2010. Zoals te verwachten kijken jongeren (zestien tot negentien jaar) het meeste content. Zij spenderen 33 uur per week aan het bekijken van content en doen dit vooral op hun mobiele telefoon. Sowieso kijken we veel mobiel; zo’n 70 procent van de consumenten kijkt video’s op hun smartphone.



Het vinden van content blijft een uitdaging

Het rapport laat ook zien dat we veel meer dan eerst zoeken naar content, consumenten zijn daar bijna een uur per dag mee bezig (dertien procent meer dan vorig jaar). Het is zelfs zo dat een op de acht consumenten denkt binnenkort te zullen verdwalen in het enorme aanbod. En zes van de tien respondenten geven aan dat het vinden van relevante content bij het aanmelden voor een nieuwe dienst zeer belangrijk voor hen is.



Ervaringen zijn belangrijk en VR is te duur

De verwachting is dat een derde van de consumenten tegen 2020 gebruik maakt van VR en deze technologie een belangrijke rol zal innemen bij het kijken van TV en video’s. Daarvoor moet wel wat veranderen. Maar liefst 55 procent van de consumenten vindt VR-brillen nu nog te duur en een derde van de bevraagden zou graag een VR-bundel willen kunnen afsluiten bij hun TV-provider. Tot slot hechten de consumenten veel waarde aan een hoogwaardige, meeslepende kijkervaring.