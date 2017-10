 Drie categorieën die bij stijgende rentes interessant zijn voor obligatiebeleggers

Een klimaat van stijgende rentes is een uitdaging voor beleggers - Wanneer overheden van westerse landen hun monetaire beleid gaan normaliseren, moeten obligatiebeleggers rekening houden met oplopende rentes. High Yield obligaties, obligaties van opkomende landen (EMD) en Alternative Credit kunnen dan aantrekkelijke oplossingen zijn.



Volgens NN Investment Partners (NN IP) bieden deze drie categorieën in elk van de twee mogelijke economische scenario’s aantrekkelijke rendementen. In scenario 1 doorbreekt de mondiale groei de grens van 3,5 procent die in de afgelopen zes jaar als plafond fungeerde. In scenario 2 blijft de wereldeconomie zich binnen de bandbreedte van de afgelopen jaren ontwikkelen.



Aantrekkelijke investeringen

Pieter Jansen, Senior Strategist, Multi Asset bij NN Investment Partners, gaat in op de redenen waarom de drie genoemde categorieën zo aantrekkelijk zijn: "Een sterkere wereldwijde groei zorgt voor een klimaat waarin beleggers geneigd zijn om voor aandelenachtige activa te kiezen. Aangezien High Yield van alle vastrentende categorieën doorgaans de sterkste positieve correlatie met aandelen heeft, zal dit in ons eerste scenario waarschijnlijk de voorkeurscategorie worden."



EMD

"EMD presteert wat betreft totaalrendementen doorgaans goed bij lage of hogere economische groei", vervolgt Jansen. "De categorie zou het vooral erg goed doen in ons tweede scenario, doordat beleggers op zoek gaan naar ‘yield’ en door de aantrekkelijke waarderingen en de dan voor de hand liggende gematigde stijging van de rente op Amerikaanse staatsobligaties."

Binnen opkomende markten bieden obligaties uit frontier-markten (FMD) in harde valuta beleggers hogere yields en een kortere duratie dan de meer mainstream EMD-categorieën, aldus Pieter Jansen. Hij stelt: "Dankzij de hogere spreads en lage historische correlatie met Amerikaanse staatsobligaties kan FMD een outperformance behalen ten opzichte van andere vastrentende categorieën, vooral als de grondstoffenprijzen stabiel blijven of stijgen."



Lokale valuta

Volgens Jansen kunnen obligaties in lokale valuta met relatief hoge yields ook profiteren in een klimaat waarin de ‘search for yield’ onder beleggers de boventoon voert: "Deze valuta’s zijn op handelsgewogen basis ondergewaardeerd en de instroom van kapitaal in opkomende markten is op dit moment robuust. Als de mondiale groei aantrekt, zullen opkomende valuta’s naar verwachting in waarde stijgen."

"Een belangrijke factor voor Alternative Credit-strategieën is of de coupons vast of variabel zijn," vertelt Jansen. "De strategieën met een variabele rente, zoals Export Credit Agency-leningen, commercial real estate loans en emerging market loans, profiteren in beide scenario’s van stijgende rentes, maar vooral in scenario 1.



Alternative Credit

Alternative Credit is bij verschillende marktomstandigheden een aantrekkelijke keuze. Als de groei binnen de bandbreedte blijft, kunnen de lage rentes beleggers nog steeds richting de minder liquide leningen duwen, omdat ze kunnen profiteren van de illiquiditeitspremie. Stijgende rentes kunnen strategieën met variabele coupons extra aantrekkelijk maken, omdat ze voordeel hebben van een stijging van de EURIBOR of LIBOR. Commercial real estate loans, Export Credit Agency-leningen en emerging market loans zijn voorbeelden van zulke categorieën. De voordelen hiervan komen in scenario 1 nog sterker naar voren."



Uitdaging voor beleggers

Jansen concludeert: "Een klimaat van stijgende rentes is een uitdaging voor beleggers. Vastrentende waarden blijven echter een belangrijk onderdeel van een gespreide portefeuille vormen. Beleggers zullen selectiever moeten zijn in waar zij de accenten in hun vastrentende posities leggen. In beide scenario’s zien we meer mogelijkheden in het gespecialiseerde vastrentende universum, buiten de traditionele relatief ‘veilige’ obligaties met een lange looptijd. Illiquide activa kunnen in beide scenario’s profiteren, maar het is belangrijk om goed te kijken naar de specifieke kenmerken van de categorieën. In het algemeen laat scenario 1 zien dat stijgende rentes op staatsobligaties niet per definitie nadelig zijn voor alle vastrentende categorieën. Het laat ook zien dat beleggers niet langer uitsluitend kunnen meeliften met de ‘search for yield’. Ze zullen selectiever moeten zijn en flexibele oplossingen moeten vinden via beleggingscategorieën die minder gevoelig zijn voor duratie en voldoende groeipotentieel bieden. Obligaties uit frontier-markten (FMD) zijn daar een goed voorbeeld van."