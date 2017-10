 Nederlandse diesels hebben laagste CO2 uitstoot van Europa

Ruim 500.000 oudere diesels komen in aanmerking voor slooppremie - Van de dieselauto’s die in de afgelopen jaren in de EU nieuw zijn verkocht, hebben Nederlandse auto’s de laagste CO2-uitstoot. Zo blijkt uit de cijfers van de European Environmental Agency.



Verkopen in Nederland zijn de afgelopen jaren sterk beïnvloed door fiscale maatregelen. Nu ook de slooppremie door meerdere bedrijven is ingevoerd zal dit zeker effect hebben op het aantal oudere diesels in ons land.



CO2-uitstoot diesels

Van de dieselauto's die in de afgelopen jaren in de EU nieuw zijn verkocht, hebben Nederlandse auto's de laagste CO2-uitstoot. Zo blijkt uit de cijfers van de European Environmental Agency.

VWE vergeleek de CO2-uitstoot van de nieuw verkochte personenauto’s met dieselmotor in alle EU-landen. Daaruit blijkt dat diesels in de afgelopen jaren steeds schoner zijn geworden. En dat Nederland daarin koploper is. De gemiddelde CO2-uitstoot van alle diesels die in 2012 in de EU nieuw zijn geregistreerd bedroeg 131,5 gr/km. De in Nederland verkochte diesels hadden een gemiddelde CO2-uitstoot van 109,7 gr/km. Dat was op Griekenland na het laagste gemiddelde van de hele EU. Door stimuleringsmaatregelen via onder meer bijtelling, wegenbelasting en BPM, zijn er sindsdien in ons land steeds schonere diesels verkocht. De gemiddelde CO2-uitstoot is steeds verder gedaald, waardoor de in ons land nieuw verkochte diesels zowel in 2013, 2014 als 2015 de laagste uitstoot van de gehele EU hebben.



Invloed van fiscale regelingen

In 2015 daalde de gemiddelde uitstoot van diesels in Nederland voor het eerst tot onder de 100 gr/km. Gemiddeld hadden de in Europa verkochte diesels toen een CO2-uitstoot van 119,1 gr/km. Het Europese land waar de meest vervuilende diesels zijn verkocht is Estland. Door het afschaffen van de 14 procent-bijtellingscategorie per 1 januari 2016 is de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuw verkochte diesels in ons land vorig jaar weer gestegen. Toch blijven ook de nieuwe Nederlandse diesels een veel lagere uitstoot hebben dan gemiddeld in de EU.

Dit betekent dat jongere diesel-occasions in ons land relatief schoon zijn. Een voordeel daarvan voor consumenten is dat ze met deze auto’s minder snel beperkingen ondervinden van milieuzones, zoals die in verschillende steden zijn ingesteld of worden overwogen. Voor de (internationale) autohandel is het interessant dat Nederlandse diesels veelal schoner en daardoor aantrekkelijker zijn dan diesels uit andere landen.



Slooppremie voor oudere diesel

Ondanks dat de jonge diesels in ons land relatief schoon zijn, rijden er ook nog veel oudere diesels rond die veel meer uitstoten. Onlangs zijn enkele importeurs hier op ingesprongen door slooppremies voor oudere diesels aan te bieden. Daarmee krijgen consumenten een extra inruilpremie op dieselauto’s met Euro 1 t/m 4 norm. Daar vallen momenteel ruim 516.000 personenauto’s (38 procent van alle diesels) in het Nederlandse wagenpark onder. De helft van deze, voor slooppremie in aanmerking komende diesels, is afkomstig uit de bouwjaren 2005-2008.