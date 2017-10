 Goedkoopste occasions van Nederland staan in Randstad

Occasion Randstad kwart goedkoper - Uit cijfers van AutoScout24 blijkt dat de gemiddelde prijs van een auto in de Randstad een stuk goedkoper is dan elders in het land.



AutoScout24 analyseerde de verkoopcijfers van de grote steden in Nederland, waarbij de gemiddelde prijs van een occasion varieert tussen de 18.000 en 16.000 euro in het zuiden en noorden van ons land ten opzichte van 12.000 in de Randstad.



Breda duurste occasionstad

De gemiddelde prijs van een occasion in Nederland op AutoScout24 is 14.088 euro. Wie op zoek is naar een occasion, is het goedkoopst uit in Utrecht; daar kost een tweedehandsauto gemiddeld 12.410. Dat is een verschil van ongeveer 6.000 in vergelijking met Breda, waar een occasion gemiddeld voor 18.339 wordt aangeboden. Daarmee is Breda de ‘duurste’ stad voor de aanschaf van gebruikte auto’s. Onderstaand de top tien:



1. Breda 18.339

2. Groningen 16.485

3. Tilburg 16.289

4. Den Haag 15.438

5. Eindhoven 15.371

6. Almere 13.607

7. Nijmegen 12.973

8. Rotterdam 12.874

9. Amsterdam 12.515

10. Utrecht 12.410



Opvallend aan de cijfers van AutoScout24 is het grote verschil tussen de hoogste en laagste gemiddelde prijs. In Rotterdam, Amsterdam en Utrecht worden de goedkoopste occasions aangeboden omdat hier veel aanbod is. Dit in tegenstelling tot steden als Breda en Groningen, waar de gemiddelde prijs voor een occasion tot wel een kwart hoger ligt.

Jurgen Vugts, Managing Director van AutoScout24.nl: "Deze cijfers uit onze analyse laten zien dat het aanbod per stad sterk varieert. Dit zorgt er dan ook voor dat er prijsverschillen ontstaan. We zien dat autokopers zich bij de zoektocht naar een auto niet laten leiden door de afstand, maar echt voor hun droomauto gaan."