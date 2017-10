 Helft pas afgestudeerden overschat zichzelf

Afgestudeerde starter heeft te veel zelfvertrouwen - Bijna de helft van de pas afgestudeerden start een carrière met een te hoog zelfvertrouwen, zo blijkt uit een onderzoek van Robert Half onder 300 Nederlandse managers met wervingsbevoegdheid.





Volgens 43 procent van de ondervraagden hebben nieuwe aanwinsten een te hoge pet van zichzelf op. Ze zien dit als een belemmering op de werkvloer. Een gebrek aan technische kennis zien bedrijven als een kleinere drempel bij de pas afgestudeerden. Het zijn namelijk de soft skills die steeds belangrijker worden.

Ieder jaar studeren er duizenden jongeren af. Het is opvallend dat een groot deel van de pas afgestudeerden de arbeidsmarkt betreedt met een zeer hoge zelfverzekerdheid. Robert Half ondervroeg 300 Nederlandse managers naar de ervaringen met werknemers die net uit de schoolbanken komen.



Toenemend belang van soft skills

Bedrijven hebben tegenwoordig niet alleen maar oog voor de technische capaciteiten van de kandidaten. De manier waarop ze reageren tijdens vragen in solliciatiegesprekken onthult bijvoorbeeld hoe ze in het leven staan, of ze beschikken over voldoende empatisch vermogen en of ze zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken. Deze vaardigheden zijn lastig meetbaar te maken en een kandidaat ontwikkelt zich daar met de jaren steeds meer in. Een recruiter test deze vaardigheden vaak zonder dat de sollicitant zich daarvan bewust is. Maar laat dit nu het punt zijn waar de schoen wringt: ruim één derde van de managers geeft aan dat de pas afgestudeerden een gebrek hebben aan soft skills.

"Soft skills gaan vaak samen met de kandidaat zelf. Als u aan de ‘harde eisen’ voldoet, is het een must om u te focussen op uw sociale, strategische en communicatieve vaardigheden. Alleen op deze manier valt u op in de massa en maakt u meer kans op de baan," zegt Mark Korevaar, Division Manager bij Robert Half. "U bent niet de enige kandidaat die over het juiste diploma beschikt of de goede kwalificaties al op zak heeft. Aantonen dat u over de gewenste ‘soft skills’ beschikt, zorgt ervoor dat u een streepje voor hebt in het selectieproces."



Meer praktijkgerichte opleidingen

De hedendaagse opleidingen zouden kunnen helpen om het gat tussen opleiding en carrière te verkleinen. Bijna de helft van de ondervraagden geeft aan dat de opleidingen meer praktijkgericht zouden moeten zijn en daarbij ook nauwer kunnen samenwerken met bedrijven. Een andere tip die de senior managers mee willen geven aan de opleidingen is de nadruk op teamwerk en op de ontwikkeling van soft skills.

Korevaar gaat verder: "We adviseren onze klanten om verder te kijken dan puur technische skills. Deze zijn via opleiding en training eenvoudiger bij te brengen dan bijvoorbeeld een connectie met de bedrijfscultuur. Kijk vooral eens naar de ‘must-have-skills’ en train nadien de ‘nice-to-have-skills’. U hebt als bedrijf de keuze én de tijd niet meer om te gaan voor de kandidaat van uw dromen."



Onvoldoende kennis van corporate etiquette

Volgens de bedrijven heerst er bij de pas afgestudeerden een gebrek aan corporate etiquette. "Een relevante stage of bijbaan kan al veel houvast bieden. Jongeren kunnen hierdoor kennismaken met de verwachtingen van bedrijven," vertelt Korevaar. "Wij merken steeds vaker dat studenten kiezen voor een bijbaan die aansluit bij hun studie. Zo kunnen ze proeven van de baan die ze na hun studie ambiëren en die ervaring is dan weer een interessante troef bij sollicitaties. Voor het bedrijf is het dan weer de uitgelezen kans om nieuw talent vroeg aan hen te binden."