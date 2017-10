 Zorgsector zet in op IoT voor verbetering patiëntenzorg

60 procent zorgorganisaties gebruikt IoT oplossingen - De zorgsector loopt voorop bij de inzet van Internet of Things Technologie (IoT). Uit onderzoek van Aruba blijkt dat 60 procent van de wereldwijde zorgorganisaties IoT al inzet.



Verder heeft 87 procent van de ondervraagde zorgorganisaties plannen om deze technologie in 2018 te gaan gebruiken.



Meer innovatie door IoT

Van de organisaties die IoT al inzetten, ziet 80 procent dat de innovatie hierdoor toeneemt. Voorbeelden zijn directe toegang tot patiëntgegevens of mogelijkheden om een real-time diagnose te stellen. 76 procent van de respondenten signaleert dat IoT de zichtbaarheid in de organisatie verbetert, waardoor medische professionals beter kunnen samenwerken. Voor een sector waarin altijd meer met minder gedaan moet worden, is het belangrijk dat 73 procent van de organisaties met hun IoT-strategie kosten bespaart.

Het Aruba rapport IoT Today and Tommorow laat zien dat patiëntenzorg de kern is voor de inzet van IoT in de zorgsector. 42 procent van de medewerkers vindt het monitoren van patiënten en onderhoud van apparatuur dan ook de belangrijkste toepassingen IoT.



Bevindingen

De belangrijkste toepassingen van IoT in het rapport zijn:

73 procent van organisaties die IoT inzet, doet dat voor het monitoren van patiënten en onderhoud van ziekenhuisapparatuur – gebruik van apps om storingen te signaleren die direct aan servicemedewerkers gemeld worden.50 procent gebruikt IoT voor aansturing of monitoring op afstand – controle van activiteiten op het netwerk vanaf andere locatie.47 procent maakt gebruik van locatie gebaseerde diensten – gebruik van tracking-technologie om specifieke apparatuur in het ziekenhuis snel te lokaliseren.



Beter verbonden patiënt

Volgens het rapport zijn monitors voor patiënten, energiemeters en röntgenapparaten het meest verbonden via IoT. Dit laat een ontwikkeling zien naar een beter verbonden patiënt, waardoor medewerkers sneller kunnen reageren. Tegelijkertijd kan deze legacy-apparatuur organisaties wel kwetsbaarder maken voor beveiligingslekken. Onderzoek van HPE Aruba toont aan dat veel bedrijven die IoT gebruiken hiermee ook risico’s lopen. Ongeacht of het gaat om menselijke fouten of malware, het is overduidelijk dat de zorg en andere organisaties bestaande technologieën inzetten om hun netwerken te monitoren. Daarbij bieden ze verschillende soorten apparatuur ook op verschillende niveaus toegang.



Opslag en analyse

Met het oog op toekomstige innovaties is het belangrijk dat zorgorganisaties de data die IoT-apparatuur genereert ook opslaan en analyseren. Bijna 60 procent van de respondenten bevestigt dat ze deze data gebruiken om beslissingen of processen te verbeteren. Om dit proces efficiënt en zonder impact op het netwerkverkeer te laten verlopen, verwerkt 52 procent van de respondenten deze data in de cloud.



Praktijkverhaal: Boston Kinderziekenhuis

Eén van de meest vooraanstaande kinderziekenhuizen ter wereld heeft een IoT-oplossing ontwikkeld in de strijd tegen de longziekte COPD. In plaats van veel geld te investeren in gespecialiseerde apparatuur, gebruikt het ziekenhuis de microfoon van mobiele telefoons om de ademhaling van een patiënt te analyseren. De uitslag is binnen een paar seconden beschikbaar als spraak- of tekstbericht. Met een accuratesse van 95 procent is dit een betaalbare en snelle manier om een diagnose te stellen voor een ziekte die vijf procent van wereldbevolking treft.

Door het groeiend aantal IoT-infrastructuren en de goede resultaten wereldwijd is de zorgsector zeer positief over deze technologie. Ruim driekwart (76 procent) van de zorgorganisaties geeft aan dat IoT aan het begin van een enorme ontwikkeling staat en de toekomst van hun activiteiten zeker gaat veranderen. 57 procent van de medewerkers in zorgorganisaties denkt dat IoT de productiviteit blijft verbeteren.



Enorme IoT impact

Jon Moger, Senior Director van Aruba: "De potentiële impact van IoT op de zorgsector is enorm. We zien al vooruitgang bij het monitoren van patiënten en het traceren van apparatuur. Juist op deze gebieden kunnen verbeteringen van de efficiency cruciale tijd besparen. Daar hoort ook volledige zichtbaarheid van het netwerk en verbonden apparaten bij. Het is echter wel zaak om bedreigingen zoals ongeoorloofde toegang en tijdverlies door IoT gerelateerde beveiligingsproblemen te voorkomen.

De tijd die de zorgverleners kunnen besparen, leidt tot hogere tevredenheid bij patiënten en dat is het allerbelangrijkst in de zorg. De waarde van IoT technologie is al aangetoond door de resultaten in de zorgsector. Deze technologie opent een compleet nieuwe wereld van besparingen en kansen."