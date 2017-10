 Dekkingsgraad pensioenfondsen stijgt

Pensioenfondsen staan er weer een stuk beter voor - De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is, na een daling in augustus, in september gestegen naar 108 procent. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, steeg één procentpunt, van 103 procent naar 104 procent.



Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt. "Vergeleken met een jaar geleden staan de fondsen er een stuk beter voor," zegt Frank Driessen, Chief Commercial Officer bij Aon Hewitt. Hij wijst erop dat de gemiddelde dekkingsgraad nu circa tien procent hoger ligt dan vorig jaar op 1 oktober. "Maar er komen nog spannende maanden aan. Eventuele aanpassingen van het ECB-rentebeleid en de Brexit-onderhandelingen kunnen hun weerslag hebben op de rentemarkten. Pas dan zal blijken of ook de grote fondsen uit de gevarenzone kunnen komen."



Rente gestegen, verplichtingen gedaald

De rente steeg in september met gemiddeld 12 basispunten, met name door de ontwikkelingen op de Amerikaanse rentemarkt. De Ultimate Forward Rate (UFR), waarmee pensioenfondsen de waarde van hun toekomstige verplichtingen berekenen, is in september stabiel gebleven op 2,7 procent. Per saldo daalde de waarde van de verplichtingen met ongeveer twee procent.

De beleidsdekkingsgraad is met een procentpunt gestegen. Omdat dit de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden betreft, wegen de lage dekkingsgraden uit 2016 steeds minder zwaar mee in het gemiddelde.



Vermogen stabiel

Het vermogen van pensioenfondsen bleef in september nagenoeg stabiel. Door de rentestijging daalde de vastrentende waardenportefeuille met 1,3 procent. Aandelen in ontwikkelde markten noteerden een winst van 2,8 procent. De opkomende markten noteerden een kleine winst van 0,2 procent. Onroerend goed steeg licht in waarde. Het vermogen van pensioenfondsen steeg per saldo met 0,1 procent.



Tarieven 2018 voor waardeoverdracht dalen

De tarieven voor individuele waardeoverdracht van pensioen dalen in 2018 ten opzichte van 2017. Deze tarieven voor 2018 zijn gebaseerd op de marktrente per 30 september 2017. Die is 1,621 procent. Voor 2017 was deze rente 0,864 procent. Door deze rentestijging zullen de tarieven met circa vijftien a twintig procent dalen.