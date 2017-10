 Hypotheek 2018: vier fiscale wijzigingen

Hypotheek ondergaat een aantal kleine fiscale wijzigingen - Wat gaat 2018 ons brengen? Tijdens de derde dinsdag in september zijn nieuwe maatregelen medegedeeld, nieuwe koersen zijn uitgestippeld.



Voor huizenbezitters, organisaties binnen de woning- en hypotheekbranche en mensen die een huis willen kopen is het relevant wat er gaat gebeuren met de fiscale mogelijkheden voor hypotheken.

Dit jaar geen grote verrassingen, er lagen al wat veranderingen in het verschiet en Prinsjesdag bracht vooral bevestiging. Kadasterdata heeft de vier grote fiscale wijzigingen op een rij gezet:



1. Maximale hypotheek zakt naar 100 procent

We wisten dat het ging gebeuren, al vanaf 2014 zakt het maximum hypotheekbedrag jaarlijks een half procent. Vanaf 2018 mag u niet meer dan 100 procent van de waarde van je woning lenen. Dat betekent dat de koper meer dan voorheen terug moet vallen op zijn spaargeld. Kosten Koper, NHG en verbouwingskosten kunnen niet meegefinancierd worden. Met deze maatregel wil de overheid voorkomen dat mensen zich dieper in de schulden steken dan men kan dragen. Op zich een prima streven, al zal het voor sommige mensen pijnlijk duidelijk zijn in de portemonnee.



2. Renteaftrek restschulden niet meer mogelijk

Deze fiscale regeling heeft betrekking op níeuwe restschuld. Vanaf 2018 is het niet meer mogelijk om de rente over de restschuld af te trekken bij de verkoop van uw woning. Voor wie de woning al verkocht heeft en al gebruik maakt van de renteaftrek over restschuld, verandert er niks. Het maximum van vijftien jaar blijft dan gewoon staan. Als u nu in onderhandeling bent om uw huis te verkopen, kan het dus aantrekkelijk zijn om er extra vaart achter te zetten. Van de andere kant, laat u niet gek maken en reken eerst even door over welk bedrag het gaat.



Van Bruggen Adviesgroep heeft een voorbeeldberekening gemaakt:

Stel u hebt een restschuld van 30.000.

De rente bedraagt drie procent en u hebt een middeninkomen. Dat betekent dat u dan over vijftien jaar 3.000 euro meer gaat betalen.



3. Verlaging van 0,5 procent voor maximale hypotheekaftrek

Deze maatregel raakt de huiseigenaars die boven tweemaal modaal verdienen. In box 1 wordt de maximale hypotheekrenteaftrek verlaagd met een half procent naar 49,5 procent. Dit is wederom geen verrassing; deze vierde schijf van de inkomstenbelasting in box 1 heeft hier ieder jaar mee te maken. In de praktijk gaat het vaak om een klein maandelijks bedrag, maar al met al worden de woonlasten zo ieder jaar wat hoger.

Overigens wordt ter compensatie het belastingtarief in de hoogste schijf waarschijnlijk verlaagd van 52 procent naar 49,5 procent.



4. Derde belastingschijf wordt verlengd

In de derde belastingschijf betaalt u een tarief van 40,85 procent. In 2018 wordt deze schijf verlengd, hiermee groeit de bovengrens van 67.072 naar 68.507 euro. Over de €1.435 euro verschil betaalt u dus volgend jaar 40,85 procent in plaats van 51,95 procent. Het betreft hier dus ook een maatregel die geldt voor de hogere inkomens.