 Tips voor het verkrijgen van financiering in farmaceutische sector

Geef niet op in uw zoektocht om financiering - Voor startende farmaceutische bedrijven is het verkrijgen van financiering niet altijd makkelijk. In deze sector kan het zijn dat de complexiteit van de bedrijfstak of de Nederlandse regelgeving in de weg zit bij de zoektocht naar investeerders.



Een voorbeeld hiervan is het jonge geneesmiddelenbedrijf Curaphar. Begin 2017 was dit bedrijf klaar om uit te breiden: een eigen salesteam was de ambitie. Door middel van crowdfunding is het gelukt om een reeds eerder door de bank toegezegde bancaire lening aan te vullen met een converteerbare lening waardoor een salesteam opgezet kon worden. "Dit is echter niet zonder slag of stoot gegaan," vertelt Heert Eijkman, algemeen directeur van Curaphar. SmartFunding heeft hen daarbij geholpen. In dit artikel deelt Eijkman zijn tips rondom de financieringsaanvraag voor andere farmaceutische bedrijven.



• Haal de complexiteit uit uw verhaal

Bedrijven in de farmaceutische sector hebben te maken met de perceptie dat het businessmodel ver af staat van de belevingswereld en ervaring van de gemiddelde financier. Houd de kern van het verhaal simpel. Overtuig met authenticiteit, kennis, visie en doorzettingsvermogen. Allemaal factoren die een financier heel goed naar waarde kan schatten.



• Kijk naar alternatieve financieringsvormen

Veel ondernemers kijken bij het aanvragen van een financiering alleen naar een bancaire lening. Deze is erg lastig te verkrijgen, zeker als het bedrijf geen zekerheden kan bieden als garantstelling voor de lening. Banken zijn terughoudend met een lening als er enig risico heerst. Om de bank meer zekerheid te bieden is het verstandig om door middel van meerdere financieringsvormen de financiering rond te krijgen. Vormen als crowdfunding of het Borgstellingskrediet voor MKB (BMKB) kunnen uiteindelijk bijdragen aan de perfecte financieringsmix.



• Vraag om hulp

Dit is een belangrijke: vraag om hulp wat betreft de financiering. Er is zoveel meer mogelijk dan in eerste instantie gedacht wordt. Schakel een expert in, iemand die de taal van de ondernemer én van de investeerder spreekt. Als ondernemer gaat u op die manier sterker de onderhandelingen in.



• Zet uw inner crowd in

Crowdfunding is een emotioneel platform, zet daarom het eigen netwerk in. Mensen investeren sneller als ze iemand kennen. Betrokkenheid wordt gecreëerd door investeerders op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van het bedrijf en wat er met hun geld gedaan wordt. Via blogs, mailings of social media kunnen (potentiële) investeerders de behaalde successen zien, wat een aanleiding kan zijn voor een investering.



• Goed businessplan met oog voor lange termijn

Zorg voor een goed businessplan dat voorgelegd kan worden aan potentiële investeerders. Anticiperen op toekomstige uitbreidingen is daarbij key, er moet altijd ruimte zijn om te kunnen groeien als bedrijf. De huidige financiering moet hierop voorbereid zijn.



• Reken op tegenstand

Het zal niet allemaal volgens plan verlopen. Een bank wil niet altijd meewerken of het proces kan uitlopen. Ook zal niet elke investeerder enthousiast reageren op het businessplan. Een ondernemer moet zich hierdoor niet uit het veld laten slaan. Er is altijd nog een andere mogelijkheid.



Wilskracht

Met deze lessons learned moeten andere startende bedrijven in de gezondheidszorg een heel eind kunnen komen. De kern: creatief denken, doorzetten en om hulp vragen als het tegen zit. Boven dit rijtje staat een enorme wilskracht. ‘’Zonder wilskracht bent u nergens, u moet er in geloven," aldus Eijkman.



