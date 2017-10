 Deeleconomie op werkvloer heel normaal

Niet kopen maar delen - De deeleconomie heeft zowel op kantoor als op de werkvloer zijn weg gevonden, zo blijkt uit onderzoek van Manutan. Voordat we iets aanschaffen, kijken we eerst of we het artikel van collega’s kunnen lenen.



Een positieve en duurzame ontwikkeling. Onderling delen tussen afdelingen, vestigingen of zelfs andere bedrijven gebeurt jammer genoeg nog maar weinig. Ook gooit de gemiddelde werknemer in Nederland kapotte gebruiksartikelen vaak weg zonder te kijken of het nog te repareren is. Voor bedrijven valt hier winst te behalen.



Inkoper gaat voor kwaliteit met een lange levensduur

Kleine kantoormaterialen (nietmachines, perforators) worden in 90 procent van de bedrijven gedeeld, zo blijkt uit het onderzoek. Ook klein gereedschap gaat op de werkvloer veelal van hand tot hand. Inkopers zeggen dan ook bovenal voor kwaliteit te kiezen als er iets vervangen moet worden; ze letten daarbij minder op de prijs. Producten moeten lang meegaan en door veel mensen gebruikt kunnen worden.

Als iets stukgaat, gaan bedrijven daar heel verschillend mee om. Waar 38 procent van de ondervraagden het product meteen weggooit, probeert eenzelfde percentage het juist te repareren.



Aandachtspunt bij inkoop

"U kunt bij aanschaf natuurlijk al rekening houden met de mogelijkheid tot reparatie," zegt Stephane Arkenbout, Commercieel Directeur bij Manutan. "Vanzelfsprekend maakt het daarbij uit of het gaat om een perforator van een paar tientjes of een boormachine van honderden euro’s. De investering van een reparatie weegt immers niet altijd op tegen de opbrengst. Het loont dan ook de moeite om vooraf na te gaan of een aankoop zich leent voor reparatie."



Duurzaamheid leeft

Uit het onderzoek blijkt dat duurzaamheid leeft. Thuis nog veel meer dan op de werkvloer. Bedrijven die hier op inspelen, kunnen daarom snel stappen maken. "Als u defecte producten centraal inzamelt en niet direct weggooit, voorkomt u onnodige verspilling en geeft u ze wellicht een langere levensduur", aldus Arkenbout.



Opvallende uitkomsten

90 procent deelt zijn kantoormateriaal en gereedschap op het werk

59 procent kiest bij aanschaf van nieuw materiaal voor kwaliteit, 32 procent voor de laagste prijs

38 procent gooit defecte spullen onmiddellijk weg

37 procent repareert vaak defecte spullen

Slechts achttien procent kiest voor artikelen met een duurzaamheidslabel