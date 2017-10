 Luidruchtige Russen meest irritante vakantiegangers

Mateloos drankgebruik ergert Nederlander in het buitenland - Nederlanders vinden Russen met afstand de meest irritante toeristen om tegen te komen tijdens de eigen vakantie. Ook Engelse en Chinese toeristen scoren hoog als het om ergernissen tijdens de vakantie gaat.



Dat blijkt uit onderzoek dat deze maand is uitgevoerd door Vakantiedealz.nl onder 1.060 Nederlanders.



Top tien irritante vakantiegangers 2017

Russen staan met stip op een als het gaat om irritant gedrag tijdens de vakantie. Van de Nederlanders die zich ergeren aan andere vakantiegangers, noemt bijna 40 procent de Rus als meest irritante vakantieganger.

Russen (38,5 procent)

Engelsen (19,9 procent)

Chinezen (11,9 procent)

Nederlanders (8,9 procent)

Duitsers (7,2 procent)

Fransen (4,7 procent)

Amerikanen (1,6 procent)

Japanners (1,6 procent)

Italianen (0,8 procent)

Polen (0,4 procent) Luidruchtig, onbeschoft en dronken

De meest genoemde ergernissen zijn de luidruchtigheid van de Rus, het onbeschofte/asociale gedrag en het mateloze drankgebruik. Zeer vaak komt het voorbeeld voorbij van voordringen bij het buffet, teveel opscheppen en vervolgens het merendeel laten staan. Ook bedjes claimen en agressief gedrag worden vaak genoemd.



Opmars Chinese toerist

Net als Russen wekken Engelse vakantiegangers irritatie op door hun aanwezigheid / luidruchtigheid en door dronkenschap. Ook Duitse en Nederlandse vakantiegangers worden vooral verweten luidruchtig te zijn. Bij Duitse vakantiegangers vinden de respondenten het verder vaak vervelend dat deze zich niet aanpassen en weigeren iets anders dan de eigen taal te spreken.

Opvallend genoeg lijken we ons wel minder te ergeren aan Duitse vakantiegangers dan je wellicht zou verwachten. Chinese vakantiegangers daarentegen lijken aan een opmars bezig in de ranglijst van irritante vakantiegangers. Inmiddels staan ze stevig in de top drie en bij de ondervraagden in de leeftijdsgroep achttien - 24 jaar scoren Chinese vakantiegangers zelfs bijna net zo slecht als Russen. De meest genoemde ergernissen bij Chinese vakantiegangers zijn: optrekken in grote groepen, voordringen, in de weg staan en continu met foto's & selfiesticks in de weer zijn.