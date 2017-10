 Eten en drinken in vliegtuig zeer prijzig

Zelf eten meenemen in handbagage lucratief voor portemonnee - Dat eten aan boord van het vliegtuig iets duurder is dan gemiddeld, is bij de meeste Nederlanders wel bekend. Maar dat deze prijzen bij vliegmaatschappijen soms wel 21 keer hoger liggen dan in de supermarkt is iets waar weinig mensen zich bewust van zijn.



KAYAK.nl onderzocht de kosten van eten en drinken aan boord bij een vijftal luchtvaartmaatschappijen en het verschil ten opzichte van de supermarkt. De grootste afzetterij? Water. Een flesje water van een halve liter kost in de supermarkt slechts 0,14, terwijl er aan boord bij Ryanair en Corendon Airlines maar liefst 3,00 voor wordt betaald (+2043 procent). EasyJet is in vergelijking met andere luchtvaartmaatschappijen het ‘goedkoopst’, een flesje water kost hier 2,00 (+1329 procent).



Snoep, soep en chips aan boord tot wel dertien keer duurder

Hoewel je geen vloeistoffen door de douane mag meenemen, is het wel aan te raden om vooraf snacks zoals een reep chocolade in te slaan. Aan boord betalen passagiers gemiddeld vier keer meer voor een Twix, Mars of andere zoetigheid, namelijk rond de 2,00 (+300 procent). In de winkel kost een reep van 50 gram gemiddeld 0,50. Waar de prijs van een zakje chips in de supermarkt zo rond de 0,19 ligt, betaal je bij elke luchtvaartmaatschappij voor dezelfde hoeveelheid 2,50. Dit bedrag ligt dertien maal hoger, oftewel een prijstoename van maar liefst 1216 procent. Ook voor een kop soep betalen reizigers de hoofdprijs. Een zakje oplosbare soep kost in de supermarkt gemiddeld 0,41, tegenover een negen keer zo hoog bedrag van 3,60 bij Vueling (+778 procent).



Geld vloeit rijkelijk bij kopen drank aan boord

Zelfs niet-alcoholische dranken kunnen passagiers een behoorlijke financiële kater bezorgen. De prijs voor een klein flesje sinaasappelsap (250 ml) is gemiddeld 0,68 in de supermarkt, maar aan boord betaal je voor hetzelfde flesje tot wel vijf keer meer, namelijk 3,50. Dit staat gelijk aan een procentuele prijsverhoging van 415 procent.

De prijs voor alcoholische dranken ligt zelfs nog hoger en loopt zeer uiteen. Zo betaal u bij easyJet maar liefst 6,00 (+606 procent) voor een blik bier van Heineken (330 ml), bij Corendon Airlines betaalt u slechts 3,00 (+253 procent) voor hetzelfde blik. Overigens liggen de prijzen alsnog drie tot zeven keer hoger ten opzichte van het supermarktschap, daar betaalt u gemiddeld 0,85 voor een blik Heineken.

Een paar van de grootste prijsverschillen:

Water - 3,00 (Ryanair en Corendon Airlines – 500ml) tegenover 0,14 voor een halve liter bij de supermarkt – 2043 procent

Chips - 2,50 (alle maatschappijen - 40gr) vs. 0,19 voor een zakje van 40 gram bij de supermarkt – 1216 procent

Bier - 6,00 (easyJet – 330ml) tegenover 0,85 voor hetzelfde blik bij de supermarkt– 606 procent

Chocoladereep - 2,50 (Vueling - 50gr) tegenover 0,50 voor dezelfde reep bij de supermarkt – 400 procent Eten mag mee

Julia Stadler-Damisch, KAYAK Regional Director van Nederland, Zwitserland en Duitsland, vertelt: "Ondanks dat vliegmaatschappijen ook een bedrag rekenen voor het uitserveren van eten en drinken aan boord wat deels zorgt voor de hogere prijzen, loont het om te weten dat veel eten gewoon mee het vliegtuig in mag. Het meebrengen van eigen snacks kan passagiers dan ook een hoop geld besparen; budget dat reizigers beter uit kunnen geven in een goed restaurant op de bestemming. Hoewel vloeistoffen als frisdrank en water verboden zijn om mee te nemen, is het lucratief om na de douane en voor het boarden een grote fles water te kopen."