 Belegger verkiest advies van Annemarie van Gaal boven dat van Warren Buffett

Beleggen is een privézaak - Uit onderzoek van Grip op je Vermogen, ING en NN Investment Partners onder ruim 1.500 Nederlanders blijkt dat zowel beleggers als niet-beleggers het beleggingsadvies van Annemarie van Gaal meer vertrouwen dan dat van Warren Buffett.



Onder niet-beleggers scoort beleggerslegende Warren Buffett zelfs een magere zes procent. Daarnaast komt naar voren dat beleggers vaak mannen zijn, 50 plus en hoogopgeleid. Ook blijkt dat Tesla, Apple en Amazon worden gezien als meest kansrijke bedrijven qua rendement in de toekomst. Saillant detail: een op de vijf beleggers belegt in het geheim, zij vertellen aan niemand dat zij beleggen. Het onderzoek is uitgevoerd door GfK ter gelegenheid van de elfde editie van Grip op je Vermogen, een event over personal finance en beleggen dat op 6 oktober aanstaande plaatsvindt in Den Haag.



Bewustwording

Volgens Valentijn van Nieuwenhuijzen, CIO bij NN Investment Partners scoort Annemarie van Gaal goed "omdat zij in Nederland bekend is door haar inzet voor bewustwording in financiële zaken. Ook is zij investeerder in verschillende bedrijven en ondernemingen. Dit wekt kennelijk dusdanig veel vertrouwen op dat men beleggingsadvies van Annemarie van Gaal verkiest boven dat van Warren Buffett. Dat is best opmerkelijk gezien zijn enorme reputatie en track record als 's werelds rijkste belegger aller tijden."



Beleggen is een privézaak

Uit het onderzoek komt naar voren dat een op de vijf beleggers in het geheim belegt. Niemand weet dat zij überhaupt beleggen. "Beleggen wordt gezien als een privézaak, driekwart praat hier nooit over met anderen. Beleggen is anno 2017 niet meer zo spannend. Zeker vergeleken met eind jaren negentig toen bedrijven gretig naar de beurs gingen, de aandelenkoersen door het plafond gingen en iedereen meeliep in de aandelen-polonaise. Als uw buurman ergens in investeerde en daarmee slapend rijk werd, dan ging u ook meedoen. De euforie van toen zie je overigens op dit moment weer terug in de discussie over beleggen in bitcoins," aldus Bob Homan, Hoofd ING Investment Office.