 Succes en doorgroei minst belangrijke factoren voor werkgeluk

Plezier en sfeer met stip bovenaan - Succes en doorgroeien zijn voor Nederlanders de drie minst belangrijke ingrediënten voor geluk op het werk. Werknemers hechten vooral veel waarde aan plezier en sfeer op de werkvloer.



Voor 94 procent is plezier een factor, voor 37 procent zelfs de meest belangrijke. Een goede sfeer op de werkvloer speelt voor 87 procent een rol en is voor elf procent de belangrijkste factor. Zo blijkt uit onderzoek van recruitmentbureau Hays onder zo’n 1.100 professionals. Opvallend is dat zaken die belangrijk worden gevonden bij het aangaan van een baan, minder lijken bij te dragen aan de uiteindelijke tevredenheid tijdens het werk.



Goed arbeidsvoorwaardenpakket geen garantie voor werkgeluk

Wat opvalt is dat kandidaten tijdens de onderhandeling voor een nieuwe baan afgaan op zaken die hen uiteindelijk niet gelukkig maken in het werk. Potentiële werknemers (54 procent) zien het liefst goede opleidingsmogelijkheden terug in het contract, terwijl zij aangeven niet het gelukkigst te worden van doorgroeien. Daarnaast is de traditionele bonusregeling nog altijd een belangrijke trigger in het arbeidscontract, terwijl het vieren van successen onderaan de lijst van geluksfactoren staat.



Kijk verder dan het contract

"Bonusregelingen en opleidingsmogelijkheden zijn goede voorwaarden die inspelen op de ambitie en de behoefte aan zelfontplooiing van de kandidaat. Daar reageert deze potentiële werknemer in het sollicitatiegesprek dan ook positief op. Toch pleit dit niet per definitie voor een hoge tevredenheid op het werk. Mensen worden, eenmaal aan het werk, gelukkiger van bijvoorbeeld leuk contact met collega’s, een goede sfeer op kantoor en vooral plezier in het werk zelf," licht Jill van Casteren, HR Manager bij Hays, toe.

"Om die reden adviseren wij kandidaten ook altijd om tijdens een sollicitatieprocedure verder te kijken dan alleen het gesprek en het eventuele aanbod dat je krijgt. Vraag door naar het team waar je in komt te werken. Vraag of je een kijkje mag nemen op de werkvloer en al wat collega’s kunt ontmoeten, zodat je de kans krijgt om de sfeer binnen een bedrijf te proeven. Wij zien al een toename in het aantal proefdagen- of perioden en moedigen dit van harte aan. Kandidaten ervaren op deze manier zelf op een vrijblijvende manier of er een goede match is."



Mannen voor geld, vrouwen socialer

Het verschil tussen de werkbehoeften voor mannen en vrouwen werd ook duidelijk uit de. Zo vinden mannen de praktische zaken, zoals hoogte van het salaris (52 procent in de top vijf), uitdaging in het werk (42 procent in de top vijf) en voldoende verlofdagen (21 procent in de top vijf) belangrijker dan vrouwen (respectievelijk 36 procent, 33 procent en elf procent in top vijf). De vrouwen gaan eerder voor de sociale aspecten in het werk, zoals plezier (84 procent vs. 74 procent in de top vijf), een goede sfeer (65 procent vs. 52 procent) en een prettige samenwerking met hun leidinggevende (30 procent vs. 22 procent).