 De sleutel voor een gelukkige werknemer ligt bij IT

Nieuwe benadering van de werkomgeving is noodzakelijk - Wereldwijde concurrentie zorgt dat innovatie en productontwikkeling in steeds sneller tempo verlopen. De toekomst wordt bepaald door snelheid en is virtueel, verbonden, mobiel en altijd aan.





Dat dit niet per se een positieve ontwikkeling is, blijkt uit het feit dat werknemers in toenemende mate werkdruk ervaren.

In Frankrijk werd daarom eerder dit jaar het recht om offline te gaan, wettelijk geregeld. Want met minder pauzes en een hoger tempo zetten veel werknemers hun gezondheid op het spel. Onderzoek toont aan dat veel bedrijven samenwerking zien als een cruciale factor voor succes. Dat levert gemotiveerde werknemers, gestroomlijnde workflows en een centrale kennisbank op. En dat scheelt weer stress en werkdruk.



Bewuster samenwerken

Philip Lacor, Vice President EMEA bij Dropbox zegt dat bewuster samenwerken, veel winst kan opleveren voor werknemers en daarmee het hele bedrijf. "Eenvoudige en goed presterende platformen zijn de sleutel tot succes. De uiteindelijke resultaten zijn een hogere productiviteit van werknemers en een verlaging van de infrastructuurkosten," aldus Lacor.



IT-vereisten

Een aantal terugkerende IT-vereisten, om volgens Lacor direct mee aan de slag te gaan:



Beschikbaarheid: Op kantoor, thuis, onderweg, overal. Geen USB-sticks, geen externe harde schijven, geen ‘uzelf e-mailen met bestanden zodat u eraan kunt werken vanuit uw inbox’.



Apparaat-onafhankelijke toegang: Voor zowel pc/laptop als mobiele apparaten. De trend om je eigen apparaat mee te nemen zorgt voor verschillende besturingssystemen. Van Windows en iOs tot Android en Blackberry, elk besturingssysteem moet toegang hebben tot het systeem.



Prestaties en snelheid: Geen langdurige uploads en downloads, geen opgedeelde bestanden zodat deze via e-mail kunnen worden verstuurd. Niemand heeft hier geduld voor. Een vereiste is dan ook real real-time.



Gebruikerservaring: Intuïtieve gebruikerservaring op alle niveaus. Zowel jongere als oudere werknemers moeten zakelijke toepassingen als consumenten-apps, gemakkelijk kunnen gebruiken. Een goede gebruiksvriendelijkheid en eenvoud zijn daarin enorm belangrijk.



Toegang tot bestanden: Niet via bijvoorbeeld een centrale IT-afdeling of centraal autorisatieconcept, maar juist breed toegankelijk.



Samenwerking: Zorg voor een vereenvoudiging van de samenwerking in bestanden.



Minder werkdruk, meer creativiteit

Lacor tenslotte: "Minder werkdruk zorgt voor een beter werkproces met als bonus meer creativiteit. Mensen die vastgeroest zijn in oude werkstructuren, kunnen de wereld van de toekomst namelijk niet vormgeven. Bureaus vol papier, grote kantoren en slome servers zijn geen stimulans voor visionaire ideeën. Bedrijven moeten niet langer wachten, hun infrastructuur virtualiseren én zichzelf loswrikken van oude structuren."



Drie C’s voor een betere samenwerking



C = Co-Working Center

De HR- en IT-afdeling én het management moeten de nieuwe, flexibele bedrijfswereld omarmen en een ander perspectief op werkplekken en werknemers ontwikkelen. Eén ding is namelijk duidelijk: mensen werken niet meer op kantoor. Onderzoeken tonen aan dat in een gemiddeld bedrijf niet meer dan 50 procent van alle kantoorplekken tegelijk wordt bezet. Daarom is in flexibele organisaties een nieuwe benadering van de werkomgeving noodzakelijk, eentje waarin teams en taken centraal staan.



C = Collaboration

Het grootste struikelblok hierin? De interne en externe samenwerking verloopt vaak weinig optimaal. 50 procent van de werknemers heeft te maken met te weinig budget voor technische ondersteuning van interne samenwerkingen. Meer dan 70 procent van de externe werknemers onderschrijft dat. En dat terwijl voor zeventig procent van alle werknemers, het kunnen delen van documenten en andere content, de belangrijkste sleutel is om beter samen te werken. Mensen willen toegang tot samenwerkingstools vanaf elk apparaat, maar vaak is dit niet mogelijk, hierin investeren loont dan ook.



C = Cloud

Het nieuwe werken brengt nieuwe vragen met zich mee: "Hoe kan ik mijn nieuwe werkplekconcepten in praktijk brengen?" en "Hoe kan een gedecentraliseerd team tegelijkertijd samenwerken?". Technologie is daarom één van de belangrijkste aspecten die niet door werkgevers kan worden genegeerd. De populariteit van de cloud heeft al een enorme impact op samenwerking. Systemen op locatie worden op de langere termijn vervangen door cloud-based samenwerkingssystemen, waar toepassingen als een service en alleen wanneer nodig geopend worden.