 Nederlanders vinden autobezit geen must

Vooral jongeren staan open voor alternatieve vervoersoplossingen - Uit internationaal onderzoek blijkt dat Nederlanders het bezit van een auto minder noodzakelijk vinden ten opzichte van andere Europese landen. Bij de Fransen gaat dit ook op, maar dan specifiek voor woon-werkverkeer.



In Italië is de auto hoe dan ook voor het merendeel (78 procent) van de bevolking een kostbaar bezit. ALD Automotive deed onder ruim 5.000 Europeanen onderzoek naar mobiliteitsgebruik.



Vervoersoplossingen

Zo wijst het onderzoek uit dat Nederlanders minder gehecht zijn aan autobezit dan dat het aantal auto’s op de weg doet vermoeden. Maar liefst 59 procent van de Nederlandse respondenten zegt best zonder autobezit te kunnen voor verplaatsingen in de vrije tijd. Voor woon-werkverkeer is dat zelfs 68 procent. Het zijn met name Nederlanders jonger dan 35 jaar die in hun vrije tijd voor alternatieve vervoersoplossingen kiezen.



Alternatief autobezit

Populaire alternatieven voor eigen autobezit in Nederland en Europa zijn carpoolen, leasen, taxi’s of het gebruik van on-demand mobiliteitservices zoals Uber. In Nederland maakt 29 procent van de ondervraagden weleens gebruik van carpooling en dan zijn het met name de Nederlandse vrouwen en jongeren tot 35 jaar.



Autodelen vooral in Spanje en Italië

Een vorm van mobiliteit die in Nederland nog aan populariteit kan winnen, is het autodelen tussen consumenten zoals Snappcar en carsharing initiatieven als Car2Go. Met name dit laatste is in Spanje en Italië in trek. Italië is een voortrekker op dit gebied want ook het delen van auto’s tussen consumenten gebeurt hier vaker ten opzichte van de andere landen.



Over het onderzoek

Het onderzoek is een initiatief van ALD Automotive, met een vloot van ruim 1,4 miljoen voertuigen en actief in 43 landen een van de grootste leasemaatschappijen ter wereld. Aan het onderzoek werkten 5.021 respondenten uit Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië en Nederland mee. De interviews vonden plaats van 21 tot en met 28 augustus 2017 onder Europeanen van achttien jaar en ouder.