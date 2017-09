 Top drie beste commerciële hbo-opleidingen

Welke opleiding is het beste op commercieel en persoonlijk vlak? - Studenten van de opleiding E-commerce Marketing Sales (EMS) bij Hogeschool Tio in Utrecht volgen de beste commerciële hbo-opleiding van Nederland. Dat maakte de Keuzegids Hbo 2018 bekend.



"De studenten van de verschillende vestigingen van het particuliere Tio zijn over het algemeen laaiend enthousiast op alle onderdelen," aldus de Keuzegids.



Persoonlijke aandacht

E-commerce Marketing Sales (EMS) aan Hogeschool Tio in Utrecht eindigt voor het tweede jaar op rij met 96 punten op de eerste plek van alle hbo-opleidingen Commerciële Economie in Nederland. Deze nieuwe opleiding was vorig jaar voor het eerst opgenomen in de Keuzegids. Student Reinier: "Ik heb vooral voor Tio gekozen, omdat er veel persoonlijke aandacht is en het een professionele school is." EMS is Commerciële Economie met als extra aspect e-commerce.



De ranglijst:

1. Hogeschool Tio Utrecht, E-commerce Marketing Sales

2. Hogeschool Tio Eindhoven, E-commerce Marketing Sales

3. Hogeschool Tio Amsterdam, E-commerce Marketing Sales