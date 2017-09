 G-Star, Philips, bol.com en assem.nl winnaars DDMA Dutch CRO Awards 2017

Enige Nederlandse CRO-awards uitgereikt - De eerste DDMA Dutch CRO Awards, en de enige CRO awards van Nederland, zijn gewonnen door G-Star, Philips, bol.com en assem.nl.



Tijdens de award-avond in Edel in Amsterdam werden awards uitgereikt in de categorieën Ads Testing, Mobile, Conversion Tests en Personalisation. Naast de winnaars was er een eervolle vermelding voor Waternet.



Customer Experience

Frank Overbeek, juryvoorzitter en voorzitter van de DDMA commissie CRO: "De winnende cases laten zien dat CRO meer is dan slechts A/B testen en het verhogen van transacties. Uiteindelijk bestrijkt CRO een veel breder gebied, namelijk het verbeteren van de Customer Experience. Het gaat om het doorgronden van uw bezoekers(groepen). Met deze kennis kunt u de bezoekers maximaal faciliteren door de hele funnel. Wat ons betreft zijn de cases een voorbeeld voor de branche en we hopen volgend jaar nog veel meer cases van hoog niveau te zien."



Over de awards

De awards belonen het beste werk in conversie-optimalisatie en A/B-testing en zetten de koplopers in de spotlight. Ze zijn een initiatief van de DDMA Commissie CRO om de sector het belang en de kansen van Conversion Rate Optimisation te laten zien. Er werden bijna 70 cases ingezonden, waarvan de jury er zestien nomineerde.



Uit het juryrapport

In de categorie Ads Testing won G-Star: ‘een fantastisch voorbeeld van het onderbouwen van business vraagstukken met behulp van CRO’.

De winnaar in de categorie Mobile is Philips, ‘dat met deze case laat zien dat ze niet 'een test bedenken' maar op basis van data en learnings over hun gebruikers een oplossing bedenken en die durven valideren door middel van een AB test’.

De case van bol.com onderscheidde zich in de categorie Conversion Tests door ‘radicale innovatie op basis van data voor een probleem en door de combinatie van creativiteit en het gebruik van verschillende bronnen en afdelingen’.

In diezelfde categorie was er een eervolle vermelding voor Waternet ‘omdat het in een organisatie die van oudsher niet CRO minded is toch dit initiatief is gestart en heeft afgemaakt met een flinke verbetering van bedrijfsresultaten als gevolg’.

De case van assem.nl won de award voor Personalisation: ‘een winnaar door zijn eenvoud. Het laat zien dat veel mogelijk is wanneer u als organisatie oog hebt voor uw belangrijkste segmenten’.