 Europa als merk: hoe te managen tot global brand?

Europa mist leiderschap, identiteit en waarden - De grootmachten van deze wereld zijn dagelijks volop in het nieuws. De Verenigde Staten met Trump, de ‘spelletjes’ van Rusland en het nieuwe economische powerhouse China… ze laten duidelijk van zich horen.



Ze maken indruk, op Noord-Korea en de rest van de wereld. Los van een waardeoordeel kunt u stellen dat al deze landen krachtige merken zijn. Wat hebben ze gemeen? Sterk leiderschap, een eenduidige identiteit en stevig verankerde waarden. Wat missen wij in Europa? Al het bovenstaande.



Minder strak geregeld

Het is in Europa allemaal niet zo strak geregeld zoals bij genoemde wereldmachten. De Europese Unie bestaat uit 27 landen met ieder een unieke identiteit. Er zal nooit ‘one country, one language, one flag’ zijn zoals in de Verenigde Staten. Alle Europese landen passen los van de wetgeving, regels op hun eigen manier toe. Frankrijk werkt bijvoorbeeld met tolwegen. In Spanje is een siësta van drie uur nog steeds heel gebruikelijk in de zomer. En in Nederland zijn fietsers in sommige steden meer de ‘baas’ dan auto’s. Dat schept verwarring, verzwakt de identiteit en de waarden van de Unie. Kunnen we ooit als Europa een min of meer gelijkwaardig merk zijn ten opzichte van Rusland, China en de VS? Waarschijnlijk niet, maar we kunnen best iets doen. Ook zonder andere landen aan te vallen of onze democratische waarden in te leveren.



Grote corporate

Hoe pakt u dat aan, als u als organisatie nog in de kinderschoenen staat? "Vergelijk Europa eens met een grote corporate, die een hoop kleine bedrijven overneemt," zegt Laurens Hoekstra, medeoprichter van VIM Group. "Daar zitten onderdelen bij, die pas net zijn toegetreden. Afdelingen die ontevreden zijn over de organisatie en vinden dat ze ‘alles moeten doen’. Groepen die weg willen omdat ze denken dat ze ‘onafhankelijk’ beter af zijn. De organisatie is log en de problemen zijn verspreid over alle business units. Alleen een management dat het eens is over het doel, en dat strak voor ogen houdt, kan hier een succes van maken."

Als een organisatie geen eigen identiteit heeft, dan is het lastig organiseren. Daarom stuurt Laurens de ‘board’ van Europa graag terug naar de tekentafel. Kernvragen als: wie is Europa, wat is de identiteit, wat doen we als Unie en waarom doen wij dat, moeten beantwoord worden. De bedrijfsstrategie (of Uniestrategie) die daaruit volgt moet ijzersterk zijn en in alle hoeken van de organisatie, in dezelfde lijn, worden doorgevoerd.

"Er wordt vaak veel tijd doorgebracht met het nadenken over strategie, maar crucialer is de volgende stap; ervoor zorgen dat de organisatie duurzaam met de het nieuwe plan gaat werken", aldus Hoekstra. "Dit kan alleen worden bereikt als de bestuurders het merk echt gaan dragen en daarmee ook de merkwaarden uitstralen. Door dit beter te organiseren, wordt er efficiënter en effectiever gewerkt met een positief effect op de omzet en kosten van de organisatie. Hoe sterker uw identiteit is, hoe meer mensen er geneigd zijn om bij u te werken en om van u te kopen."



Krachtig merkbeleid

Waarschijnlijk zal het nog jaren duren voordat Europa een krachtig merkbeleid heeft, dat ook door alle landen wordt uitgedragen. En mochten ze al actie willen ondernemen, dan is het misschien een goed idee om de tolpoortjes in Frankrijk weg te halen. Dat scheelt in ieder geval een hoop ergernis op de Route du Soleil.