 Nederland heeft een solide basis voor de flexibele werkcultuur

Technologische infrastructuur staat, nu de cultuurverandering nog - Werknemersproductiviteit is een van de meest belangrijke factoren voor het succes van een onderneming. Tegelijkertijd zorgen ontwikkelingen ervoor dat de arbeidsmarkt sterk aan het veranderen is.



Verschillende generaties met verschillende wensen op de werkvloer, een verdere globalisering en een toename van het aantal jobhoppers vraagt om een nieuwe aanpak. Flexibel werken is voor werknemers niet langer een wens, het is een verwachting. Bedrijven die daar slim op inspelen krijgen daar extra productiviteit voor terug.



Flexibel werken

Uit onderzoek van Vodafone blijkt dat vier op de tien (43 procent) bedrijven in Nederland de mogelijkheid biedt om flexibel te werken. Iets minder (37 procent) van de werknemers maakt hier ook daadwerkelijk gebruik van. De overgrote meerderheid van de werknemers ervaart flexibel werken als een positieve verandering. Werknemers die zelf kunnen kiezen waar en hoe ze werken, voelen ze zich niet alleen productiever (49 procent), maar ook meer betrokken bij hun werk. Van de werknemers die flexibel kunnen werken voelt 80,9 procent zich betrokken bij hun werkgever, ten opzichte van 68 procent van de werknemers die deze mogelijkheid niet hebben.



Krachtig managementinstrument

Flexibel werken kan gezien worden als een krachtig managementinstrument, maar om het te laten slagen is het belangrijk dat een bedrijf een cultuurverandering doormaakt. Hier ligt een belangrijke rol voor management en HR, die intensief zullen moeten samenwerken met IT. Onderzoek van Vodafone laat zien dat er in Nederland een solide basis bestaat voor een flexibele werkcultuur. Drie op de vier leidinggevenden (74,6 procent) geeft aan interesse te hebben in de digitalisering van de werkomgeving, waar meer dan de helft (55,8 procent) hier ook daadwerkelijk mee bezig is.



Vrijheid en verantwoordelijkheid

Vooralsnog krijgen voornamelijk hoger opgeleiden en jongeren de mogelijkheid om flexibel te werken. Voor hoger opgeleiden maakt niet alleen het type werk dit mogelijk, ook krijgen deze werknemers vaak al meer verantwoordelijkheid en vrijheid. Van de werkenden jonger dan 40 jaar heeft 56 procent de mogelijkheid om zelf te bepalen waar ze werken, ten opzichte van 44 procent van de werkenden ouder dan 40 jaar. Jongere generaties zijn meer gewend om flexibel te werken, weten digitaal beter hun weg te vinden en zijn op de hoogte van de nieuwste sociale- en communicatietechnieken.



Ook werkgever profiteert

Flexibel werken is niet alleen voordelig voor de werknemer, ook de werkgever plukt hier de vruchten van. Bedrijven die niet mee gaan met de verdere digitalisatie lopen het risico ingehaald te worden. Meer dan de helft (64 procent) van de werkenden is zelfs van mening dat verdere digitalisatie van de werkomgeving cruciaal is voor het voortbestaan van hun organisatie. Vodafone helpt bedrijven om de werkplek volledig flexibel te maken met een uitgebreide reeks communicatie- en samenwerkingstools. Doordat er gewerkt wordt vanuit de cloud kunnen bedrijven eenvoudig uitbreiden wanneer het bedrijf groeit. Ga voor meer informatie naar vodafone.nl/vrijheidwerkt.