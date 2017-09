 Bijna de helft van de kantoren ongeschikt voor zijn doel

Werkt uw werkomgeving? - Een nieuw rapport van Leesman, The Next 250k, toont aan hoe organisaties medewerkers beter kunnen ondersteunen door hen een werkomgeving te bieden die daadwerkelijk werkt.



Voor het rapport analyseerde Leesman de antwoorden van meer dan 250.000 werknemers in meer dan 2200 werkomgevingen in 67 landen. De studie gaat in op hoe een slecht georganiseerde werkomgeving een negatieve impact kan hebben op werknemers en hun vermogen om te presteren kan belemmeren. Het percentage van de werknemers dat aangeeft ontevreden te zijn, is schokkend.



Focus op duurzaam

Ondanks de huidige focus op duurzame kantoorgebouwen en op de gezondheid en het welbevinden van medewerkers, laten de data zien dat velen het moeten doen met werkomgevingen die hun werkende leven niet optimaal ondersteunen. Overeenkomstig het wereldwijde gemiddelde, vindt 44 procent van de werknemers in de Benelux dat hun werkomgeving productief werken niet faciliteert.



Het rapport herkent vijf kernthema’s waarop organisaties moeten focussen om dit te verbeteren:



1. De grootste productiviteits-killers: werkomgevingen verhinderen werknemers hun dagelijks werk goed uit te kunnen voeren. Dit heeft zijn weerslag op de mate waarin zij trots zijn op hun werk én op het plezier dat ze hierin hebben. Of iemands werkomgeving hem wel of niet in staat stelt productief te werken, kent de grootste correlatie met de ruimte en scheiding tussen de werkplekken en het geluidsniveau.



2. De meest veeleisende generatie: herhaaldelijk zien we dat de activiteiten die millennials moeten uitvoeren de eenvoudigste zijn, waardoor zij ook de eenvoudigste eisen stellen. De aandacht kan daarom beter worden verlegd naar de groep 35- tot 44-jarigen, die consistent het minst tevreden blijken te zijn.



3. Open ruimte versus privékantoor: het onderzoek toont aan dat zowel open ruimte- als cellen-oplossingen goed én slecht kunnen uitpakken. De werknemers die hun werkomgeving het meest effectief vonden, zaten in een open ruimte. Het demoniseren van dit soort omgevingen is dus niet terecht.



4. Werkomgevingveranderingsprojecten zijn niet altijd succesvol: met de investeringen die voor nieuwe werkomgevingen (renovatie of nieuwbouw) worden gedaan, verwacht het management een aanzienlijk operationeel voordeel. De data tonen echter aan dat dit in de praktijk niet altijd het geval is.



5. Werkomgeving + gedrag = effectiviteit: op basis van Leesmans onderzoek onder 11.336 werknemers in 40 activiteit-gerelateerde werkomgevingen (waar werknemers uit een werkomgeving kiezen op basis van hun activiteit en voorkeur) kan worden geconcludeerd dat werknemers zelden op deze activiteit-gerelateerde manier werken. Kortgezegd, werknemers passen hun ingesleten manier van werken niet aan alleen maar omdat hun werkgever dat van ze vraagt.



Ondersteuning van doelstellingen

Tim Oldman, CEO Leesman: "We zien helaas nog steeds te veel werkomgevingen die niet doen wat ze zouden moeten doen. Dit rapport geeft organisaties inzicht in de zaken waarop ze moeten letten bij het creëren van een werkomgeving die hun organisatiedoelstelling optimaal ondersteunt. Wij hopen dat de data en inzichten uit dit onderzoek bijdragen aan de verbetering hiervan."

Gideon van den Burg, MD Benelux Leesman, vult aan: "In de Benelux is er, naast de focus op het creëren van duurzame kantoren, steeds meer focus op het welbevinden en de gezondheid van medewerkers. Hun mentale welbevinden zou de basis moeten zijn, waarbij de medewerkers optimaal worden gefaciliteerd in datgene wat ze elke dag moeten doen. Door de eindgebruikers centraal te stellen en de werkomgeving en faciliteiten op hen af te stemmen, worden zij in staat gesteld productiever te zijn."