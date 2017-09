 Vijf teambuilding tips

Hoe zorgt u dat uw team efficiënt en effectief samenwerkt? - Vroeger was het heel normaal dat dat mensen na hun school of opleiding in een bedrijf gingen werken en daar hun hele loopbaan bleven. Iedereen kende elkaar en elkaars verantwoordelijkheden.



Tegenwoordig worden veel functies binnen bedrijven opgevuld door flexwerkers en parttimers, en wordt er veel vaker gewisseld van werkgever, waardoor dit veel minder het geval is. Aan managers de moeilijke taak om deze vaak en snel wisselende groep toch efficiënt en effectief samen te laten werken. Dirk de Zeeuw van Tshirtspolosbedrukken.nl geeft vijf tips op het gebied van teambuilding.



Formuleer een duidelijke doelstelling

Om een teambuilding evenement een succes te laten zijn, is het volgens De Zeeuw belangrijk vooraf doelstellingen te bepalen of hiernaar te informeren bij leidinggevende of directie. "Teambuilding kan diverse uiteenlopende doelen hebben zoals een betere samenwerking, meer betrokkenheid of elkaar meer motiveren. Hoe duidelijker dit vooraf is, hoe beter het event erop toegespitst kan worden."



Zorg voor een divers team

De Zeeuw: "De beste resultaten krijg je niet van een team door dezelfde mensen bij elkaar te zetten, maar door juist mensen met verschillende achtergronden, kennis en ervaring samen verantwoordelijk voor een eindresultaat te maken. Voor het laten samenwerken van juist deze erg diverse groep mensen tijdens een teambuilding event kan bijvoorbeeld teamkleding een grote rol spelen."



Kies een passende locatie voor teambuilding

De Zeeuw benoemt dat een externe locatie vaak als verfrissend wordt ervaren. "Dit is helemaal het geval als de locatie past bij de invulling van het programma, en bijvoorbeeld zorgt voor meer creativiteit, waardering of inspiratie." Hij voegt hieraan toe dat het ook belangrijk is dat medewerkers niet door middel van hun mobiele telefoon of laptop aan de dagelijkse kantoorbeslommeringen worden herinnerd: "Telefoons en laptops uit, en geen email of social media dus."



Evalueer het teambuilding evenement

Volgens de Zeeuw is de evaluatie bijna net zo belangrijk als de teambuilding zelf. "Tijdens de evaluatie wordt besproken tot welke inzichten medewerkers zijn gekomen. Dit gezamenlijk bespreken zorgt ervoor dat de uitkomsten door de groep gedragen worden. De trainer kan bijvoorbeeld een verslag maken van de bijeenkomst en de gemaakte afspraken vermelden." Door de uitkomsten te bespreken met de directie of leidinggevende zijn ook zij op de hoogte, vult De Zeeuw nog aan.



Herhaal

De Zeeuw erkent dat medewerkers tijdens teambuilding zich vaak van hun beste kant laten zien, maar eenmaal terug op de werkvloer vaak weer overspoeld worden door dagelijkse problemen. "Herhaling van een teambuilding is daarom essentieel. Hoe vaker het herhaald wordt, hoe sneller de opgedane kennis ook daadwerkelijk in het dagelijkse werk wordt toegepast. Onderdeel hiervan kunnen bijvoorbeeld communicatie naar de totale organisatie of afdelingen zijn als follow-up, maar er kan ook met de trainer alvast een vervolgafspraak ingepland worden of een vervolgtraject."



Veel succes en plezier met het plannen van het volgende teambuilding evenement.