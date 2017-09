 Gemiddelde vacaturetekst scoort krappe voldoende

Vacaturetekst vaak ‘niet concreet genoeg’, ‘vaag’ en ‘onvolledig’ - Met een gemiddeld rapportcijfer van een 5,6 scoort de vacatureteksten met de hakken over de sloot een voldoende. Dat concludeert Voor Tekst na het bestuderen van de enquêteresultaten van hun onderzoek naar de kwaliteit van vacatureteksten.



Van de 406 reacties, voornamelijk hbo’ers en wo’ers, gaf de meerderheid aan als eerste de functieomschrijving te lezen. Tegelijkertijd staat bovenaan de lijst van grootste ergernissen in een vacaturetekst een onduidelijke omschrijving, maar liefst 25 procent ergert zich hieraan. Nicol Tadema, directeur Voor Tekst, zegt hierover: "Er is duidelijk nog veel winst te behalen, laat het copy-pasten van een functieprofiel achterwege en beschrijf de echte essentie van de vacature in concrete taal."

Eveneens 25 procent ergert zich groen en geel aan clichématig taalgebruik. Vacatureteksten waarin organisaties een flexibele duizendpoot zoeken werden aangehaald, en vervolgens met de grond gelijkgemaakt. "Recruiters mogen meer moeite doen en tijd nemen om een duidelijk en origineel profiel op te stellen," aldus een van de respondenten. Een andere respondent zei: "Het is een grote eenheidsworst." Ook stellen van te veel eisen stellen zorgen voor veel frustratie bij sollicitanten. Verder viel op dat de echtheid volgens de respondenten ook ver te zoeken is, hierover werd gezegd: "Bedrijven presenteren zich als de ware hemel op aarde, zo ver van de realiteit en het haalbare."



Grootse gemis

Op de open vraag wat men mist in de gemiddelde vacaturetekst waren de respondenten duidelijk: zo werd ontbrekende arbeidsvoorwaarden, en dan met name het salaris, veel genoemd. Ook ontbreekt de standplaats/werkplek te vaak, net als informatie over het team en afdeling. Verder gaven meerdere mensen aan dat zij graag quotes van medewerkers in de vacaturetekst zien, om zich zo een nog beter beeld te kunnen vormen van het bedrijf en de werksfeer.



Volgorde

In de enquête werd ook gevraagd in welke volgorde de vacaturetekst wordt gelezen. Hierover waren de respondenten redelijk eensgezind. Ruim 41 procent start met het lezen van de functieomschrijving, ook wel functie-inhoud genoemd. Dit is interessant als u u realiseert dat de onduidelijke functieomschrijving ook werd gekozen tot grootste ergernis. Na het lezen van de functieomschrijving gaat het oog van de lezer naar de functievereisten en bedrijfsomschrijving. Informatie over de sollicitatieprocedure en de arbeidsvoorwaarden komen pas als laatste aan bod. Dat de arbeidsvoorwaarden tot bijna het laatst bewaard worden te lezen is opvallend te noemen: in veel andere arbeidsmarktonderzoeken (waaronder eyetracking) scoren de arbeidsvoorwaarden erg hoog scoren als pullfactor bij de keuze voor een nieuwe baan. Informatie over de sollicitatieprocedure wordt als laatste gelezen.



Rapportcijfer

Van de respondenten geeft 40 procent de vacaturetekst in z’n algemeenheid het rapportcijfer 6,0, voor 23 procent scoort de gemiddelde vacaturetekst maar een 5,0. Het gemiddelde van alle cijfers komt uit op een krappe voldoende, een 5,6. Voor Nicol Tadema zijn de uitslagen van de enquête geen grote verrassing: "Ik vind het niveau van de gemiddelde vacaturetekst schrikbarend. Zelf geef ik de gemiddelde vacaturetekst dan ook een dikke onvoldoende. Mijn top cdrie ergernissen bestaat uit: ‘niet doelgroepgericht, weinig onderscheidend en geen verlengstuk van het employer brand."