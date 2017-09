 Mobile app op zijn retour

Aantal vacatures voor appontwikkelaars daalt met zestien procent - Zijn smartphone apps alweer op hun retour? Te duur in ontwikkeling en onderhoud, het produceren voor zowel iOS als Android, en de verbeterende kwaliteit van mobiele internetbrowsers zouden ervoor zorgen dat bedrijven er steeds vaker vanaf zien hun product of service via een app aan te bieden.



Onderzoek van metabanenzoekmachine Joblift bevestigd deze ontwikkeling: uit een analyse van vacatures blijkt dat het aantal banen voor appontwikkelaars in de afgelopen twaalf maanden met zestien procent is teruggelopen ten opzichte van het jaar daarvoor. iOS was populairder dan Android, naar Windows Phone bestond zo goed als geen vraag meer.



Ruim 500 vacatures minder voor appontwikkelaars

Het afgelopen jaar werden er in totaal 2.960 vacatures voor appontwikkelaars uitgeschreven. Dit is een daling van zestien procent ten opzichte van de periode september 2015 tot augustus 2016, toen er 3.523 vacatures werden uitgeschreven. Ook de gemiddelde maandelijkse vacaturegroei liep het afgelopen jaar behoorlijk terug. Was er in de 2015-2016 periode nog een gemiddelde maandelijkse toename in het vacatureaanbod van acht procent, daar nam het aantal uitgeschreven vacatures het afgelopen jaar met gemiddeld een procent per maand af.



iOS populairder dan Android

iOS was het afgelopen jaar populairder dan Android: in 1.220 vacatures werd specifiek naar ontwikkelaars voor Android gevraagd, terwijl dit er voor het besturingssysteem van Apple 1.304 waren. Ook was er vraag naar appontwikkelaars die voor beide platformen ontwikkelen konden: in 436 gevallen werd er gevraagd naar zowel kennis van Android als iOS. In slechts acht van deze vacatures werd ook Windows Phone vermeld. Er werden geen banen aangeboden die exclusief op Windows Phone gericht waren.



Daling populariteit duidelijkst in app-hoofdstad Amsterdam

In Amsterdam was de daling in vraag naar apps het meest zichtbaar. In de hoofdstad daalde het aantal vacatures het afgelopen jaar met bijna een kwart ten opzichte van het jaar daarvoor: van 1.277 naar 972 vacatures. Amsterdam kan wel nog altijd de app-hoofdstad van ons land worden genoemd: maar liefst 37 procent van alle vacatures werden het afgelopen jaar in Amsterdam uitgeschreven. Utrecht (acht procent) en Hilversum (vijf procent) maken de top drie compleet, maar volgen dus op gepaste afstand. Bedrijven die het afgelopen jaar nog wel in app-ontwikkelaars investeerden waren Sogeti, ING en Backbase. Zij zochten met respectievelijk 33, negentien en dertien vacatures naar het grootste aantal app-ontwikkelaars.