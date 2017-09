 Drie op de tien vacatures bankensector lastig te vervullen

Landelijk zijn geschikte fiscalisten het moeilijkst te vinden - Een aanzienlijk deel van de vacatures in de bankensector is moeilijk te vervullen, zo blijkt uit eigen cijfers van Indeed. Volgens deze data staat 29,4 procent van de vacatures in deze sector na 60 dagen nog steeds open.



Het UWV meldde in mei van dit jaar in zijn arbeidsmarktupdate al een banenkrimp in de financiële sector, mede veroorzaakt door toenemende onlinedienstverlening, maar stelde in dit rapport ook dat het aantal vacatures in de sector als geheel toeneemt.

In Gelderland ligt het percentage moeilijk vervulbare vacatures in de bankensector het hoogst: daar is na zestig dagen 32,2 procent nog niet vervuld. Flevoland heeft met 30,8 procent het op een na hoogste percentage van moeilijk vervulbare vacatures, gevolgd door Noord-Brabant (30,2 procent).



Vacature voor fiscalist het moeilijkst te vervullen

De meeste moeite lijken bedrijven in de bankensector te hebben met het vervullen van vacatures voor de functie van fiscalist: daarvan is 43,2 procent moeilijk vervulbaar. Andere vacatures in de bankensector, die landelijk gezien moeilijk te vervullen zijn, zijn die voor accountant en senior belastingadviseur. Na zestig dagen staat voor die functies respectievelijk 42,5 en 42,1 procent van de vacatures nog open.

Alleen kijkend naar openstaande bankfuncties in Amsterdam, dan zijn vacatures voor Senior Business Consultants (46,9 procent), financieel medewerkers (41,3 procent), assistent-accountants (39,5 procent) en riskmanagers (37 procent) het vaakst niet binnen 60 dagen te vervullen.



Hoogste salaris in Utrecht

Behalve het aandeel vacatures dat moeilijk te vervullen is, analyseerde Indeed ook het gemiddelde salaris voor geadverteerde functies in de bankensector. Gebaseerd op die gegevens, blijkt het gemiddelde jaarsalaris voor bankfuncties in de provincie Utrecht met 43.738 euro bruto het hoogst te liggen.

Noord-Holland (41.809 euro) en Zuid-Holland (41.272 euro) nemen de tweede en derde plek in als het gaat om het hoogste jaarsalaris in de bankensector. Van de vier grote steden liggen de bankjaarsalarissen het hoogst in Utrecht (46.731 euro), Amsterdam (44.232 euro), Den Haag (44.102 euro) en Rotterdam (42.580 euro).



Organisaties bieden financieel managers het meest

Landelijk ligt het aangeboden salaris in de bankensector het hoogst voor financieel managers. Hen wordt in geadverteerde functies een gemiddeld salaris van 56.040 euro per jaar geboden. Na financieel managers wordt het hoogste jaarsalaris geboden aan riskmanagers (55.033 euro) en Senior Business Analists (54.573 euro).



Top tien van functies in de bankensector met hoogste brutojaarsalaris

Functietitel Gemiddeld jaarsalaris 1. Financieel manager 56.040 euro 2. Riskmanager 55.033 euro 3. Senior Business Analist 54.573 euro 4. Business Controller 54.338 euro 5. Senior inkoper 53.346 euro 6. Senior Business Consultant 52.545 euro 7. Manager accountancy 52.135 euro 8. Strategisch inkoper 52.118 euro 9. Financieel controller 51.468 euro 10. Informatieanalist 51.447 euro

Het aandeel moeilijk te vervullen vacatures ligt in de bankensector iets hoger dan het landelijk gemiddelde. Nationaal en over alle sectoren gezien, staat gemiddeld 27,6 procent van de vacatures na zestig dagen nog open. De resultaten voor de bankensector zijn opvallend, aangezien het CBS onlangs nog bekendmaakte dat het aantal banen in de financiële sector afneemt.



Onderscheiden van de concurrentie

"Het tekort aan banen in de financiële sector maakt het niet makkelijker om geschikte kandidaten te vinden in de bankensector," zegt Sander Poos, Managing Director Benelux van Indeed. Na Brexit overwegen grote financiële instellingen hun kantoor te verhuizen naar Nederland, wat perspectief biedt voor kandidaten die werkzaam zijn in deze sector. "Bedrijven in deze branche doen er dan ook goed aan om zich te onderscheiden van de concurrentie. Met de hoogte van het salaris, maar ook door op andere manieren aantrekkelijk te zijn voor werkzoekenden. Bijvoorbeeld door de mogelijkheid te bieden om thuis te werken of door aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden aan te bieden."