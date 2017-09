 VCP: Kom over de brug met lastenverlichting middengroepen

'Hoog tijd voor lastenverlichting, hogere lonen, zekerheid en investeringen in professionals' - Werkenden en gepensioneerden zien de economische groei onvoldoende terug in hun portemonnee. Achter de huidige conjunctuur gaat voor grote groepen mensen nog veel onzekerheid schuil.



Dat zegt de Vakcentrale voor Professionals (VCP) in een reactie op Prinsjesdag. "Het overheidstekort is omgebogen en bedrijven maken weer volop winst. Werknemers en gepensioneerden hebben daaraan hun steentje bijgedragen. De VCP vindt het hoogste tijd voor lastenverlichting, hogere lonen, zekerheid en investeringen in professionals. Dat is een gedeeld belang," zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.



Lastenverlichting middengroepen

De koopkracht laat een voorzichtige plus zien. Maar zeker voor de middengroepen blijven de lasten onverminderd hoog. Zij ondervinden nog dagelijks de gevolgen van maatregelen die tijdens de crisis zijn ingezet. De afbouw van arbeidskorting en algemene heffingskorting treft nog altijd de midden- en hogere inkomens. Gepensioneerden boven modaal met hoge zorgkosten betalen de rekening. Ook de hogere btw (21 procent) voelen veel mensen in hun portemonnee. De VCP roept op de lasten voor de middengroepen te verlichten. Door toegenomen complexiteit van belastingen en toeslagen profiteren middengroepen in beperkte mate.



Terug naar een normaal arbeidscontract

Volgens de VCP is er ondanks de daling van de werkloosheid ook op de arbeidsmarkt nog sprake van veel onrust. De middenklasse ervaart een toenemende onzekerheid door zaken als digitalisering en robotisering, maar ook door flexibilisering van de arbeidsmarkt. ‘’Steeds meer werknemers hebben nauwelijks uitzicht op een normaal contract met voldoende zekerheid. Een normale arbeidsovereenkomst moet het uitgangspunt zijn voor alle professionals, zowel jonge als oudere werknemers," zegt VCP-voorzitter Van Holstein. "Er moet weer geïnvesteerd worden in professionals, zodat zij hun vak goed kunnen uitoefenen. Een nieuw kabinet zullen wij daarop beoordelen."



Ruimte voor sectoraal maatwerk bij pensioen

De VCP vindt verder dat het kabinet stappen moet zetten om arbeidsmarkt en pensioen beter op elkaar te laten aansluiten. De AOW-gerechtigde leeftijd stijgt voor veel mensen te snel en de koopkracht van pensioendeelnemers staat onder druk door indexatieachterstanden. Van Holstein: ‘’Het is niet in het gedeelde belang als professionals niet kunnen blijven werken tot hun pensioen en uitvallen door arbeidsongeschiktheid." De VCP pleit daarom voor een minder snelle verhoging van de AOW- en de pensioenrichtleeftijd, voor de invoering van een flexibele AOW, afschaffing van de RVU-boete en voor meer sectorale ruimte voor maatwerk.