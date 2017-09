 Digitale transformatie: zo tackelt u de vijf grootste uitdagingen

Hoe tackelt u de grootste uitdaging op weg naar digitaal zaken doen? - Lang niet alle digitale transformaties zijn succesvol. Hobbels als legacysystemen, onwillig personeel, eilandvorming en security-issues kunnen roet in het eten gooien. Hoe tackelt u als manager de belangrijkste uitdagingen in een digitale transformatie?



Nhgia Le, Enterprise Mobility en Internet of Things Consultant bij T-Systems bespreekt de grootste managementuitdagingen.



Uitdaging 1: Een tegenwerkende organisatie

Le: "Een digitale transformatie gaat gepaard met grote veranderingen. Mensen krijgen andere functies, processen gaan op de schop en zekerheden vervallen. Dat ligt gevoelig en wordt lang niet door iedereen op prijs gesteld". Cijfers bevestigen dit. Volgens adviesbureau McKinsey strandt 70 procent van de digitale transformaties voortijdig, voornamelijk door dwarsliggend personeel en een gebrek aan draagvlak bij het management.



Oplossing: De oplossing is tweeledig. Allereerst moet de digitale transformatie geleid worden door echte change managers, die weten hoe ze mensen kunnen enthousiasmeren voor grootschalige veranderingen. Zonder deze vaardigheden aan boord heeft een digitale transformatie weinig kans van slagen.

"Daarnaast moet de organisatie zo ingericht zijn dat iedereen gebaat is bij goede samenwerking," aldus de mobility consultant. "Tegenstrijdige KPI’s en eilandvorming zijn dodelijk voor het transformatieproces. Eventuele kloven moeten worden gedicht. Dit geldt in bijzondere mate voor een mogelijke kloof tussen business en IT."



Uitdaging 2: Security-issues

Een organisatie maakt zich in een digitale transformatie afhankelijker van technologie. Daarmee groeit ook het aanvalsoppervlak voor cybercriminelen, wat een bedreiging vormt voor de continuïteit van de digitale organisatie. Niet voor niets noemde 55 procent van de deelnemers aan een recent onderzoek security als grootste uitdaging bij een digitale transformatie.



Oplossing: "Er is uiteraard geen waterdichte beveiliging tegen alle securityrisico’s, maar er zijn wel goede maatregelen mogelijk die de kans op een ernstig cyberincident verkleinen," vertelt Le. "Dat begint bij een hoge prioritering van het onderwerp in de boardroom. Er moet bereidheid zijn tot het investeren in security, of het deels of volledig uitbesteden hiervan. Het aanstellen van een security- en privacyverantwoordelijke is altijd een goed idee, en onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vaak zelfs verplicht."

Investeringen in security hebben echter alleen zin als ook het voltallige personeelsbestand goed op de hoogte is van risico’s en zich verstandig gedraagt. Awarenesstrainingen kunnen hieraan bijdragen.



Uitdaging 3: Legacy

Legacy is al eeuwenlang een lastige kwestie voor de business. "Iedere vooruitgang is deels gebaseerd op de bestaande processen en methoden. Logisch, want een volledige ‘rip-and-replace’ is vrijwel nooit realistisch. Ook bij de digitale transformatie is legacy een uitdaging. Bestaande IT-systemen zijn lang niet altijd voorbereid op zaken als het Internet of Things, machine learning, blockchain en bigdata-analytics."



Oplossing: "In plaats van het vervangen van alle oude systemen volstaat het volgens Gartner in veel gevallen om het IT-landschap opnieuw op te bouwen rondom een modern in-memory platform. Zo’n gloednieuwe ‘digital core’ vormt de basis voor nieuwe toepassingen, maar ook bestaande legacysystemen. Een dergelijk platform kunt u on-premise installeren, maar ook afnemen uit de cloud.

Sommige providers kunnen legacysystemen ‘cloud-ready’ maken. Hierdoor profiteert u alsnog van de flexibiliteit van de cloud, zonder dat een eerdere investering verloren gaat," gaat Le verder.



Uitdaging 4: Gefragmenteerde visies en initiatieven

Iedere C-level manager heeft een ander belang bij en visie op de digitale transformatie. De CMO is gefocust op de buying journey en analyse van klantgegevens, de CFO spint garen bij vernieuwing van de financiële systemen en de COO richt zijn pijlen op de supplychain. Het gevaar is dat iedereen het topje van de ijsberg ziet, maar niemand de ijsberg in zijn geheel.



Oplossing: "De digitale transformatie heeft een kartrekker nodig, iemand die een holistische blik hanteert en belangen op elkaar afstemt. Dat is zeker niet per se de CEO, omdat hij of zij vaak te druk is met het algehele reilen en zeilen van de organisatie. Een logischere keuze is de CIO, of zelfs een speciaal aangestelde CDO (Chief Digital Officer). Zij beschikken doorgaans over de vaardigheden die benodigd zijn om de transformatie de juiste richting in te sturen."



Uitdaging 5: Aansluiten bij de klantbehoefte

Le: "Uiteindelijk transformeert u niet voor uzelf, maar om de klant beter te bedienen. Zijn of haar behoeften staan centraal. Het kan moeilijk zijn om de aansluiting met de klant te vinden, zeker in markten waar trends even snel verdwijnen als ze zijn opgekomen. Bovendien is timing een issue. Het gevaar bestaat dat de organisatie transformeert om te voorzien in een behoefte die niet meer bestaat op het moment dat er kan worden geleverd."



Oplossing: "Voor het in kaart brengen van klantbehoeften bestaan meerdere opties. Uiteraard is een marktonderzoek mogelijk, maar dat zijn vaak lange, kostbare trajecten. Ook moet u dan al een idee hebben van de richting die u in wilt slaan. In de ‘brainstormfase’ is de Design Thinking-methode zeer waardevol. Design Thinking is een doordacht proces waarbij u in een multidisciplinair team zoekt naar oplossingen voor de problemen en behoeften van eindgebruikers. De dagelijkse praktijk staat hierbij centraal en niet de technologie. De timing is lastig. Natuurlijk is kennis van de eigen markt essentieel. De digitale transformatie zelf moet ruimte bieden om de dienstverlening aan te passen aan de latente behoefte, of die behoefte met een unieke dienst zelf te creëren. Op die manier blijft u relevant en verliest de organisatie zich niet in kortdurende trends. Ten slotte kan gebruik van de cloud zorgen voor de nodige flexibiliteit en vermindert het investeringsrisico’s," sluit Le af.



Een digitale transformatie is geen gemakkelijk proces. Maar een organisatie die de belangrijkste hindernissen weet te nemen, wacht een mooie toekomst vol kansen en mogelijkheden.