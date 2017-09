 Organisaties missen koppeling interne en externe data in analytics strategie

Er is nog een flinke slag te slaan met betrekking tot de inrichting van analytics - Organisaties hebben betreffende de inrichting van analytics nog een flinke slag te maken. Ruim de helft van de organisaties koppelt nog geen externe data aan de interne data om meer waardevolle analyses te maken.



Daarnaast hebben zes op de tien organisaties geen strategie om informatievervuiling tegen te gaan. Dit blijkt uit onderzoek van de VNSG, Vereniging Nederlandstalige SAP Gebruikers, onder ruim 100 SAP-gebruikers.



Meeprofiteren van analytics

Om als organisatie meer te profiteren van analytics ziet 56 procent het in staat stellen van de business om zelf rapportages te maken als belangrijkste maatregel. Andere maatregelen zijn het aanwakkeren van behoefte binnen de business (25 procent), het inzetten van betere tooling (dertien procent) en het verhogen van kennis en kunde van de IT-afdeling (zes procent). Gelijktijdig met de verbetermaatregelen zijn SAP-gebruikers ook al bezig met de adoptie van nieuwe trends. Zo gaat voorspellende analytics een steeds belangrijkere rol spelen. Zeven op de tien organisaties bevindt zich in de verkennende fase hiervan. Ruim zeventien procent van de organisaties zit al in de planfase, acht procent in de uitrolfase en vijf procent in de optimalisatiefase.



Slimme analyses

Rob van der Marck, Directeur van de VNSG: "De juiste inzet van analytics brengt veel mogelijkheden met zich mee. Door slimme analyses te maken, van bijvoorbeeld klantgedrag, kun je betere beslissingen maken naar de toekomst toe. Analytics biedt veel meer mogelijkheden dan waarvoor de meeste organisaties het momenteel inzetten. Door kennisuitwisseling kunnen organisaties gemakkelijk van elkaar leren en zo het gebruik van analytics tooling optimaliseren. Onze vereniging is een plaats voor gebruikers om hun ervaringen te delen en op die manier van elkaar te leren."