 Nederland mist gestructureerde Cybersecurity-aanpak

Gevolgen van toekomstige cyberaanvallen niet te overzien - De Nederlandse overheid en organisaties hebben nog steeds geen goed gestructureerde cybersecurity-aanpak, waardoor ze onvoldoende weerbaar zijn tegen digitale aanvallen.



Dit terwijl het tempo waarin aanvallen plaatsvinden op data van overheden, bedrijven en particulieren de laatste tijd alleen maar toeneemt. Nederlandse organisaties moeten gestructureerd te werk gaan anders zijn de gevolgen in de toekomst niet te overzien.



Aandacht voor security

Onlangs concludeerde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid al dat de Nederlandse overheid, bedrijven en haar burgers onvoldoende beschermd zijn tegen digitale aanvallen. Echter wordt er niets met deze informatie gedaan. "Door wereldwijde aanvallen zoals recent met de ransomware-worm WannaCry en de cyberaanval bij de Rotterdamse haven, is er vaak een opleving in aandacht voor security. Deze leidt alleen te weinig tot het opstellen van structurele plannen om cybersecurity te optimaliseren," zegt Evert-Jan van der Valk, IT Operations Engineer en Security Officer voor Equinix Managed Services. "Dit soort incidenten maakt security slechts een agendapunt in veel organisaties, maar echte aanpassingen worden vaak niet doorgevoerd."



Complexe materie

Veel organisaties ondervinden dat security een complex thema is, waarvoor geen eensluitende oplossing is en dat constant aandacht vergt. Vooral dat laatste is een probleem. Er is vaak sprake van een golfbeweging in de hoeveelheid aandacht, waarbij deze vooral aangewakkerd wordt wanneer een grote aanval in het nieuws komt. Of het bedrijf zelf onder vuur ligt. "Er is niet altijd een standaard baseline in aandacht die voldoende is," zegt Van der Valk. "Wat organisaties vooral tegenhoudt, is het beeld dat de investeringen in betere security-maatregelen te duur zijn. Wat niet klopt. Als u weet waarop u moet focussen, dan valt het mee."



Grootste bedreiging

De grootste bedreiging komt nog steeds van binnenuit de organisatie. "Het gemiddelde bedrijf is niet in staat personeel uitgebreid te screenen. Ook is het gebruikelijk om bijna alle medewerkers dezelfde rechten te geven, waardoor zij toegang krijgen tot allerlei systemen. Wat de grootste fout is die een organisatie kan maken," aldus Van der Valk. Naast het interne gevaar zijn er ook nog externe bedreigingen, zoals ransomware en de beruchte DDoS-aanvallen. Tegelijkertijd krijgen organisaties meer en meer te maken met nieuwe verplichtingen, die voortvloeien uit wet- en regelgeving. "De eerste stappen die organisaties moeten nemen is het opleiden en bewust maken van de werknemers over de gevaren." Daarnaast is het belangrijk om inzicht te krijgen in de huidige security-aanpak. "Welke maatregelen er ook wordt gekozen, uiteindelijk geldt vooral dat er een gerichte aanpak nodig is," vult Van der Valk aan. "Anders is een security-beleid niet alleen onnodig duur, maar blijft de organisatie ook onnodig kwetsbaar."