 Checklist: Indienen WIA-aanvraag bij het UWV

Werkgever en werknemer samen verantwoordelijk voor re-integratie - Bij ziekteverzuim zijn werkgever en werknemer samen verantwoordelijk voor de re-integratie.

De te ondernemen stappen staan beschreven in de Wet verbetering poortwachter en moeten worden vastgelegd in een re-integratiedossier.



Werkgever en werknemer dienen dit re-integratiedossier aan te leveren bij het UWV middels de WIA-aanvraag. Er is vaak onduidelijkheid over welke documenten aangeleverd moeten worden en wie deze gegevens aanlevert, de werkgever of de werknemer.



De WIA-aanvraag bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd

Heeft een werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dan kan de werkgever de werknemer op de laatste werkdag ‘ziek uit dienst melden’ bij het UWV. Is een werknemer op zijn laatste werkdag tussen de zes en tien weken ziek moet er een verkort re-integratieverslag worden gemaakt. Is de periode van ziekte minimaal tien weken moet de werkgever de normale stappen van de Wet verbetering poortwachter volgen.



Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zal de werknemer bij 88 weken verzuim een bericht van het UWV ontvangen. Het UWV verzoekt om uiterlijk in week 93 het re-integratiedossier aan te leveren en de WIA-aanvraag in te dienen.



Bron: Brisk Magazine