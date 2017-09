 Grote verschillen in favoriete occasion per regio

Diesels favoriet in het noorden, SUV's in het zuiden - Occasionkopers in noord Nederland hebben voorkeur voor ruime stations en diesels. In het zuiden is de midi-SUV meer in trek. In de Randstad doen vooral de kleine auto’s en plug-in hybrides het goed.



VWE onderzocht welke occasions er favoriet zijn per regio en daaruit blijkt dat er sterke regionale verschillen bestaan.



SUV's

SUV’s zijn vooral in trek in het westen en het zuiden van het land. Koploper is de regio Oostburg in Zeeuws-Vlaanderen, waar van elke tien occasions die autobedrijven verkopen er één SUV is. In Zeeland willen occasionkopers vooral mini-SUV’s, zoals een Renault Captur. In Limburg zijn vooral de midi-SUV’s zoals een Nissan Qashqai populair. In het midden van het land heeft men liever grote SUV’s zoals een BMW X5. In het noorden blijft de occasionkoper daarentegen trouw aan de meer traditionele sedan of station. Maar dan wel één van een wat groter formaat. In Friesland, Groningen en Drenthe is een kwart van de verkochte occasions een sedan of station. Kleine auto’s uit het A-segment zijn daar minder in trek, die worden meer in de Randstad verkocht. Met als koploper de regio Dordrecht, waar van elke vijf verkochte occasions er één uit het A-segment komt. Midi-MPV’s (bijv. Opel Zafira) blijken vooral populair in Overijssel en de kop van Noord-Holland. De grootste MPV's worden juist meer verkocht in de Randstad. Cabrio's zijn het populairst in het midden van het land, en ook wel in Zeeland. Koploper is het Gooi waar 4,5 procent van de occasionverkopen een cabrio betreft. In het noorden van het land zijn cabrio’s minder gewild. Kortom, iedere regio blijkt zo zijn eigen voorkeuren te hebben. Samenstelling van huishoudens, parkeerruimte, gereden afstanden en wegen spelen daarbij een belangrijke rol.



Diesel of plug-in hybride

Ook verschillen de regio’s in de keuze van brandstofsoorten. Gebruikte diesels zijn vooral in trek in de noordelijke provincies. De vaak grotere afstanden zijn daar waarschijnlijk de reden voor. De regio Heerenveen - De Fryske Marren is hierin koploper, waar het aandeel diesel 27 procent is van de occasionverkopen. In Zuid-Limburg is daarentegen slechts zeven procent van de verkochte occasions een diesel. Hier speelt wellicht de nabijheid van goedkopere Belgische benzine een rol. Midden-Limburg is juist weer de regio waar LPG-occasions het populairst zijn. Ook in het noorden van het land worden LPG-auto’s nog redelijk verkocht, maar in de Randstad veel minder. Plug-in hybrides worden juist wel in de Randstad verkocht, en dan vooral in de regio’s Amsterdam en Den Haag. In landelijke gebieden zijn plug-ins minder populair. Particulieren kopen nog te weinig gebruikte elektrische auto’s om daar goede conclusies uit te trekken, maar de huidige cijfers laten zien dat deze in Zeeland en Limburg het meeste in trek zijn.