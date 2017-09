Hoe past u contentmarketing effectief toe? - Mensen worden de hele dag overspoeld door televisiereclames, printcampagnes, internetbanners of advertorials. Door de overvloed aan informatie en reclame wordt het overgrote deel al niet eens meer bewust waargenomen, mede doordat veel niet relevant is.



Maar hoe kunt u dan toch uw doelgroep bereiken? Rick Zuidbroek van Online Marketing Bureau DoubleSmart vertelt op Brisk Magazine meer over de toepassing en de voordelen van content marketing.



De kern van content marketing: online vindbaarheid

Mensen die gericht informatie zoeken gebruiken zoekmachines, waarbij Google marktleider is. Zuidbroek: "Zoekmachine optimalisatie, ook wel SEO genoemd naar de Engelse afkorting van search engine optimization, en uitgebreide en relevante content zorgen voor een hogere positie in de zoekresultaten, waardoor mensen sneller uw websites vinden en bezoeken." Volgens Zuidbroek heeft dit ook indirect effect op social media, doordat u interactie aangaat en ziet dat u iets te vertellen heeft, en dat voor meer binding met de doelgroep zorgt.



Content zorgt voor lead generation

Een andere groot voordeel van content marketing is dat het volgens Zuidbroek een effectieve manier is om leads te genereren. "Wanneer geïnteresseerden u hebben gevonden, kunt u ze aan u binden door call-to-actions. U promoot bijvoorbeeld een e-book dat mensen kunnen lezen nadat ze zich aangemeld hebben en gegevens hebben ingevuld. Na enige tijd kunt u de vergaarde data gebruiken om de lezers te benaderen om het product te reviewen en andere producten aan te bevelen."



Klantbinding met behulp van content

Zuidbroek benoemt dat klantrelaties worden opgebouwd door iets van waarde te bieden en de klanten aan u te binden. Content speelt hierbij een belangrijke rol volgens Zuidbroek: "Door regelmatig interessante content te plaatsen, laat u zien dat u wat te vertellen hebt, een autoriteit bent in uw vakgebied en zullen mensen u in de gaten houden. Zo biedt u uw klant niet alleen een product of dienst, maar ook relevante informatie die naadloos aansluit op de behoefte van de klanten." Zuidbroek voegt hieraan toe dat in dit stadium gepersonaliseerde content en storytelling erg belangrijk zijn om de klant aan te blijven spreken, iets dat prima in content verwerkt kan worden.



Het uiteindelijke doel: conversie

Volgens Zuidbroek vergt content marketing een lange adem, maar zal, met een juiste content strategie, het resultaat uiteindelijk zichtbaar zijn in de conversie. "Op de lange termijn zal de conversie op uw website constant blijven stijgen. De resultaten zullen misschien niet direct de eerste weken zichtbaar zijn, maar content marketing leidt uiteindelijk wel tot meer, relevant, verkeer op de website. Relevante informatie trekt direct de juiste doelgroep, wat de kans op meer pageviews, likes, downloads en klanten vergroot."



Langdurig effect van content marketing

Content marketing is vooral interessant omdat het langer meegaat dan reclame. Reclamecampagnes of -acties hebben altijd maar een tijdelijk effect op naamsbekendheid, inhoudelijke bekendheid of merkvoorkeur, terwijl content online blijft bestaan en zijn waarde behoudt zolang deze aantrekkelijk, vindbaar en relevant is.



Bron: Brisk Magazine