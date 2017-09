 Tips om voordeliger een auto te huren

Zelf aanschaffen van accessoire - zoals een navigatiesysteem - soms voordeliger dan huren - Voor velen geeft een huurauto tijdens een vakantie het gevoel van ultieme vrijheid, maar kan het ook kopzorgen opleveren.



Met name op het gebied van prijzen heerst vaak de onzekerheid of het een goede deal is, of dat er juist de hoofdprijs wordt betaald. Om Nederlanders te helpen bij het vinden van de beste deal voor een huurauto, analyseerde KAYAK.nl zoekopdrachten van Nederlandse reizigers om onder andere de populairste huurauto-bestemmingen te vinden én uit te zoeken wat de voordeligste maanden zijn om een auto te huren.



Herfst en winter beste periodes om auto te huren

Op vier van de vijf populairste bestemmingen zijn de wintermaanden december en januari het meest voordelig om een auto te huren. Zo kunnen Nederlanders tot wel 83 procent besparen op de kosten van autohuur in het Spaanse Malaga. Ook in Zadar, de aanvoerder van de top vijf, scheelt het bijna de helft (46 procent) van de prijs wanneer de huurauto in december wordt geboekt in plaats van de duurste maand van het jaar.



Auto huren in centrum soms voordeliger dan op luchthaven

Een auto huren in het centrum in plaats van op het vliegveld is waarschijnlijk niet het eerste waar reizigers aan denken, maar op sommige bestemmingen kan het lucratief zijn. In Miami, Los Angeles en Malaga kunnen reizigers tot wel negentien procent goedkoper uit zijn wanneer ze eerst naar het centrum reizen om een auto te huren. Wel adviseert KAYAK.nl om eerst uit te zoeken waar in het centrum de autoverhuurder zich bevindt en of het eventueel mogelijk is om gebruik te maken van een gratis shuttle vanaf het vliegveld. Zo niet, dan is het verstandig om eventuele taxikosten of kosten voor het openbaar vervoer vooraf te berekenen.



Extra kosten voor accessoires: huren of zelf aanschaffen?

Bij het huren van een auto op vakantie worden vaak verschillende extra’s aangeboden, van navigatiesystemen tot kinderzitjes. Wat reizigers zich vaak afvragen is of het goedkoper is om het zelf aan te schaffen of toch te huren bij het autohuurbedrijf. Uit de analyse blijkt dat dit afhangt van de bestemming. Voor een reis naar een van de Amerikaanse bestemmingen maakt het qua kosten nauwelijks wat uit en is huren vooral de makkelijkste optie. Dublin is de enige top vijf-bestemming waar het goedkoper kan zijn om in het centrum een navigatiesysteem aan te schaffen (89 euro) in plaats van zeven dagen te huren (105 euro). In Zadar zijn reizigers bijna een tientje goedkoper uit wanneer ze een baby- of kinderzitje op de bestemming kopen (77 euro) in plaats van huren (68 euro).

Julia Stadler-Damisch, KAYAK Regional Director van Nederland, Zwitserland en Duitsland, vertelt: "Het is interessant om te zien dat je op sommige bestemmingen kunt besparen door een auto niet op de luchthaven, maar in het centrum te huren. Of door accessoires te kopen in plaats van te huren bij autoverhuurders. Dit soort bespaarmogelijkheden zorgen ervoor dat reizigers een extraatje hebben om aan andere dingen uit te geven tijdens hun reis."





Download de infographic voor een volledig overzicht