 Managers en bedrijven kunnen veel besparen op reiskosten

Kijk vooral naar hoe iemand reist en wat dat kost - Managers en bedrijven kunnen flink besparen op hun reiskosten. Ze geven onnodig veel geld uit aan onder andere parkeerkosten. Daarbij is het vooral belangrijk om alle medewerkers binnen het bedrijf te motiveren om de kosten te verlagen.



Dat zegt Arne Bos van Parkos.nl.



Tips om te besparen

Veel bedrijven maken een mobiliteitsanalyse, maar voeren deze niet helemaal correct uit, zegt Bos: "Bij een dergelijke analyse brengt men in kaart hoe medewerkers reizen, met welke regelingen en welke vergoedingen daarbij gelden. De verborgen kosten worden vaak vergeten. Zo kost een parkeerplaats al snel 2.000 euro per jaar. Daarnaast moeten ook de kosten voor de afdeling administratie mee worden gerekend."

Volgens Bos begint het bij het betrekken van medewerkers: "Wie een inventarisatie heeft gemaakt, kan een plan maken. Daarbij is het belangrijk alle medewerkers, van manager tot chauffeur, actief te betrekken. Laat medewerkers zelf keuzes maken die gevolgen voor henzelf hebben. Dan worden er meestal bewuste keuzes gemaakt."



Reisgedrag monitoren

Het is belangrijk dat er gemonitord wordt op het reisgedrag, zegt Bos: "Kijk vooral naar hoe iemand reist en wat dat kost. Het openbaar vervoer kan wel goedkoop lijken, maar samen reizen is bijvoorbeeld nog goedkoper. Soms verandert er iets in de persoonlijke situatie, zoals een verhuizing. Dat kan een wens voor ander reisgedrag opleveren."



Slimmer reizen

Er zijn veel maatregelen om slimmer te reizen: "Veel managers staan er niet bij stil, maar maatregelen om te besparen op reiskosten liggen vaak voor de hand. Laat medewerkers bijvoorbeeld meer thuiswerken. Eén dag thuiswerken per medewerker per week kan al een flinke besparing opleveren."



Carpoolen

Bos is ook een voorstander van carpoolen: "Door samen te reizen wordt het milieu minder belast en maken medewerkers maar de helft van de kosten. Ze kunnen eventueel onderling verrekenen. Uiteindelijk moeten de reizigers toch op dezelfde plaats van bestemming komen."



Parkeerplaatsen

Bedrijven zijn ook te scheutig met parkeerplaatsen, vindt Bos: "Een parkeerplaats voor iedere medewerker motiveert niet om slim te reizen. Er is immers altijd plek. Daarnaast is het ook niet kostenefficiënt. Geef liever alleen toegang aan medewerkers die carpoolen of ver weg wonen."



Voor wie niet om de auto heen kan

Wie niet om de auto heen kan, kan op een aantal manieren goedkoper reizen, weet Bos: "Voor goedkoper rijden is een driestappenplan. Dat begint allemaal bij de banden. Het is algemeen bekend dat een auto een hoger verbruik heeft bij zachte banden. Wie de banden regelmatig controleert en de bandenspanning op peil houdt, kan een besparing doen van twee tot vijf procent, als het om brandstof gaat."



Juiste uitrusting

Een auto met de juiste uitrusting betaalt zich terug: "Het is een goed idee om bijvoorbeeld snelheidsbegrenzers op de auto te plaatsen, de navigatie in te stellen op de kortste auto en overbodig gewicht uit en van de auto te halen," adviseert Bos.



Zuinig rijden

Tot slot moet de besparing toch echt bij de automobilist wegkomen: "Train de bestuurder van de auto op zuinig rijden. Denk bijvoorbeeld aan het eerder doorschakelen. Schakel het liefst tussen de 2000 en 25000 toeren. Rijd daarna met een gelijkmatige snelheid met een laag toerental, of laat de auto uitrollen in plaats van hard te remmen. Van deze manier van rijden is bewezen dat het geld oplevert."