 Meer ouderen na outplacement aan de slag

Outplacementtraject vergroot kans op succesvolle switch - Uit het jaarlijkse Nationaal Outplacement-onderzoek van OVAL, branche voor duurzame inzetbaarheid, blijkt dat in 2016 van de groep 40-57-jarigen 70 procent na een outplacementtraject weer aan de slag is gegaan.



Dat was in 2014 en 2015 nog ruim 60 procent. In de groep 57+ zijn de leden van OVAL er in geslaagd het aantal succesvolle trajecten dat leidde tot een baan nog sterker te vergroten, van 36 procent in 2014, naar 43 procent in 2015 tot 51 procent in 2016.



Succespercentage

OVAL heeft voor de derde keer op rij het Nationaal Outplacementonderzoek uitgevoerd. Van de mensen jonger dan 40 jaar vindt net als in voorgaande jaren ongeveer driekwart na een outplacementtraject een baan. Het meest opvallend is de sterke stijging van het succespercentage bij de groep 57-plussers naar 51 procent. Deze groep werknemers heeft in veel gevallen al langere tijd niet meer gesolliciteerd, is minder ervaren in ‘personal branding’ en heeft soms een gebrek aan 21st-century-skills, zoals ict-basisvaardigheden en informatie- en mediavaardigheden. OVAL-leden hebben hier vol op ingezet. Dit heeft, in combinatie met de aantrekkende arbeidsmarkt, de kans op het vinden van nieuw werk vergroot.



Succesvolle switch

In bepaalde sectoren, zoals retail en financiële dienstverlening, verdwijnen veel mbo-functies, zoals verkoopmedewerker en administratief medewerker. Tijdens een outplacementtraject wordt gekeken in welke andere functies in de eigen en in andere sectoren iemands competenties en ervaring ingezet kunnen worden zodat een succesvolle switch gemaakt kan worden. Uit het Nationaal Outplacementonderzoek blijkt dat van de mensen die een traject hebben gevolgd meer dan 80 procent in een andere functie binnen dezelfde of andere sector terecht komt.