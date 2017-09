Dagjes uit brengen bevolkingsgroepen het best samen Noord-Hollanders liefst naar Artis; Brabanders verkiezen Efteling - Voor Noord-Hollanders is Artis de belangrijkste vrijetijdsorganisatie, Ajax komt voor hen op de elfde plek. In Brabant is de Efteling belangrijker dan carnaval.



Dit blijkt uit het Vrije Tijd Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy onder 7.850 respondenten. Met het onderzoek is het draagvlak van alle Nederlandse vrijetijdsorganisaties gemeten. De Elfstedentocht wordt het meest gewaardeerd van het totale aanbod aan cultuur, dagattracties, evenementen en sport.



Andere opvallende resultaten uit het onderzoek:

Noord-Holland heeft het rijkste cultuuraanbod, Flevoland heeft cultureel het minst te bieden

Brabant is dé sportprovincie, met PSV als grote trots; Utrecht heeft het karigste sportaanbod

Drentse bevolking is het meest tevreden met het evenementenaanbod, vooral met de TT Assen

Voor Limburgers is carnaval het hoogtepunt in de vrije tijd

Elfstedentocht is populairste vrijetijdsmerk; Noordelingen vooral trots op vrijetijdsaanbod

De helft van de meest gewaardeerde vrijetijdsbestemmingen bevindt zich opvallend genoeg in de Noordelijke provincies, met de Elfstedentocht aan kop. "De trots van de Friezen op hun Elfstedentocht is ongeëvenaard, ondanks dat de tocht der tochten twintig jaar geleden voor het laatst werd verreden," aldus Hendrik Beerda. "Ook de Friese schaatstempel Thialf staat in de top-tien van meest gewaardeerde vrijetijdsbestemmingen. Onder de inwoners van Drenthe is het draagvlak voor het Herinneringscentrum Kamp Westerbork en de nieuwe dierentuin Wildlands enorm. Groningers zijn dol op hun Martinitoren."



Top-tien sterkste vrijetijdsmerken (gemeten onder de bevolking van de vestigingsprovincie)

Elfstedentocht Efteling Martinitoren Herinneringscentrum Kamp Westerbork Artis Oostvaardersplassen Safaripark Beekse Bergen Thialf Diergaarde Blijdorp Wildlands Adventure Zoo Emmen

Populairste vrijetijdsorganisaties per provincie

Per provincie zijn de 50 populairste vrijetijdsorganisaties in detail onderzocht. Gerangschikt op merkkracht (bestaande uit bekendheid, waardering en binding) hebben de volgende organisaties het meeste draagvlak in hun vestigingsprovincie:



Top-drie sterkste vrijetijdsmerken per provincie

Drenthe: 1. Herinneringscentrum Kamp Westerbork, 2. Wildlands, 3. TT Assen

Flevoland: 1. Oostvaardersplassen, 2. Bataviawerf, 3. Luchtvaart-Themapark Aviodrome

Friesland: 1. Elfstedentocht, 2. Thialf, 3. AquaZoo Friesland

Gelderland: 1. Vierdaagse Nijmegen, 2. Koninklijke Burgers' Zoo, 3. Apenheul

Groningen: 1. Martinitoren, 2. MartiniPlaza, 3. Zeehondencentrum Pieterburen

Limburg: 1. Carnaval, 2. Pinkpop, 3. Rowwen Hèze

Noord-Brabant: 1. Efteling, 2. Safaripark Beekse Bergen, 3. Carnaval

Noord-Holland: 1. Artis, 2. Rijksmuseum Amsterdam, 3. Anne Frank Huis

Overijssel: 1. Avonturenpark Hellendoorn, 2. Slagharen, 3. FC Twente

Utrecht: 1. DierenPark Amersfoort, 2. Het Spoorwegmuseum, 3. Domtoren

Zeeland: 1. Bløf, 2. Racoon, 3. Deltapark Neeltje Jans

Zuid-Holland: 1. Diergaarde Blijdorp, 2. Madurodam, 3. De Kuip

Dagattracties brengen bevolkingsgroepen het best bij elkaar

In het totale vrijetijdsaanbod blijken dagattracties de bevolkingssegmenten het best met elkaar te verbinden. "Onafhankelijk van afkomst en opleiding houden mensen van attractieparken en dierentuinen," verklaart merkadviseur Beerda. "Vrijwel iedereen met (klein)kinderen bezoekt dan ook regelmatig dagattracties. De achterban van professionele cultuur- en sportorganisaties is veel minder divers. Bij cultuur is het publiek vooral hoogopgeleid en bij sport meestal gefragmenteerd naar club en bij voetbal bijvoorbeeld vooral van het mannelijke geslacht."



Brabant is dé sportprovincie, met PSV als grote trots; Utrecht heeft karigste sportaanbod

In de Brabantse top-50 van sterkste vrijetijdsmerken is meer dan 40 procent een sportclub of sportaccommodatie. In geen enkele andere provincie is dat percentage zo hoog. PSV, het Philips Stadion en het Eindhovense zwemcentrum Tongelreep zijn de populairste sportorganisaties. De provincie Utrecht heeft het minste aantal aansprekende sportorganisaties. Alleen FC Utrecht met Stadion Galgenwaard geniet een breed draagvlak onder de Utrechtse bevolking.



Top-drie sterkste sportmerken per provincie

Drenthe: 1. TT Assen, TT Circuit Assen, 3. Drentse Fiets4Daagse

Flevoland: 1. FlevOnice, 2. Almere City FC, 3. Sportpark Fanny Blankers Koen

Friesland: 1. Elfstedentocht, 2. Thialf, 3. Abe Lenstra Stadion

Gelderland: 1. Vierdaagse Nijmegen, 2. GelreDome, 3. Vitesse

Groningen: 1. MartiniPlaza, 2. FC Groningen, 2. De 4 mijl van Groningen

Limburg: 1. Amstel Gold Race, 2. SnowWorld, 3. Roda JC Kerkrade

Noord-Brabant: 1. PSV, 2. Philips Stadion, 3. Tongelreep

Noord-Holland: 1. Amsterdam ArenA, 2. Dam tot Damloop, 3. Ajax

Overijssel: 1. FC Twente, 2. PEC Zwolle, 3. De Grolsch Veste

Utrecht: 1. FC Utrecht, 2. Stadion Galgenwaard, 3. De Vechtsebanen

Zeeland: 1. Kustmarathon Zeeland, 2. NK Tegenwindfietsen, 3. Skidôme

Zuid-Holland: 1. De Kuip, 2. Feyenoord, 3. Rotterdam Ahoy

Noord-Holland heeft het rijkste cultuuraanbod, Flevoland heeft cultureel het minst te bieden

In de provincie Noord-Holland is het draagvlak voor het cultuuraanbod het sterkst van alle provincies. Noord-Hollanders zijn vooral trots op het Rijksmuseum, het Anne Frank Huis en Carré. Terwijl bij de eerdere meting van 2013 en 2015 Overijssel steevast onderaan bungelde op de ranglijst van provincies met het sterkste cultuuraanbod, is dit nu Flevoland. "Flevoland moet zich zorgen maken over zijn zwakke cultuurimago," aldus merkadviseur Hendrik Beerda. "Uit ander onderzoek komt Flevoland telkens als minst aantrekkelijke provincie uit de bus. De jongste provincie heeft vooral het imago van een slaapprovincie, die je verlaat om te werken en recreëren. De Oostvaarderplassen is weliswaar een ijzersterk vrijetijdsmerk, maar de provincie heeft ook culturele iconen nodig om een aantrekkelijker imago te krijgen."



Merkkracht van het cultuuraanbod per provincie in 2017 (+ positie in 2015 en 2013)

(1,1) Noord-Holland (3,3) Groningen (2,2) Friesland (7,8) Zeeland (6,5) Utrecht (5,4) Drenthe (4,6) Zuid-Holland (8,7) Limburg (9,9) Gelderland (12,12) Overijssel (11,11) Noord-Brabant (10,10) Flevoland

Onderzoek onder 7.850 respondenten

Het Vrije Tijd Merkenonderzoek is met de Universiteit van Amsterdam ontwikkeld. Voor het onderzoek van 2017 zijn 7.850 respondenten ondervraagd. Met het onderzoek is het maatschappelijk draagvlak van alle Nederlandse cultuurinstellingen, dagattracties, evenementen en sportorganisaties onderzocht. Ook is de waardering voor het vrijetijdsaanbod per provincie gemeten.

