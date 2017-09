 Sectorbrede investeringen in kunstmatige intelligentie (AI) in 2020

Snel veranderende sectoren doen grootste investeringen in AI - Kunstmatige intelligentie wordt van groter strategisch belang om te kunnen concurreren in 2020. Dat blijkt uit de Global Trend Study ‘Getting Smarter by the Sector: How 13 Global Industries Use Artificial Intelligence’ van Tata Consultancy Services (TCS).





Het onderzoek, waarbij 835 executives in dertien bedrijfstakken in vier werelddelen werden ondervraagd, richt zich op de huidige en toekomstige invloed van AI. Allemaal gaven ze aan dat

Uit het onderzoek bleek dat 80 procent van de ondervraagde leiders in alle dertien sectoren momenteel al in AI investeren. Bijna 100 procent verwacht dit tegen 2020 te doen. Verzekeraars geven met een gemiddelde van 124 miljoen dollar per jaar meer uit aan AI-systemen dan de andere twaalf sectoren die werden onderzocht. Gemiddeld over alle sectoren ligt dat bedrag op 70 miljoen dollar. De sector voor verpakte consumptiegoederen (CPG – consumer packaged goods) komt op de tweede plaats met een gemiddelde besteding van 95 miljoen dollar per bedrijf.



Strategische keus

Vooruitkijkend naar 2020 wordt het inzetten op AI als een strategische keuze voor de lange termijn gezien. Tien van de dertien sectoren zijn van plan hun investeringen in AI te verhogen. De toename is het grootst in sectoren die nu nog het minst investeren in AI. Zo is de reis-, vervoers- en horecasector van plan de investeringen met 750 procent te verhogen, van vier miljoen dollar nu naar gemiddeld 34 miljoen per bedrijf in 2020. Andere grote groeiers zijn de sectoren media, entertainment en informatiediensten (292 procent), industriële productie (74 procent), gezondheidszorg (44 procent) en banken en financiële dienstverlening (29 procent).

"De tweede fase van onze Global Trend Study laat zien dat alle sectoren AI zien als een grote doorbraak in de concurrentiekracht voor hun onderneming in 2020,"zegt K. Ananth Krishnan, Chief Technology Officer van TCS. "Het is opvallend dat de sectoren die nu of in de toekomst het meest in AI investeren en de beste resultaten melden, behoren tot de verzekering-, reis-, horeca- en telecombranche, waar disruptie een enorme impact heeft. Daarnaast investeren ook consumentensectoren veel, zoals CPG, waar innovaties met AI de ervaringen van klanten aanzienlijk kunnen verbeteren."



Investeringen in AI als percentage van inkomsten en ROI

De grootste investeerders in AI, als percentage van de gemiddelde bedrijfsomzet, zijn de bedrijven in de CPG-sector met 0,66 procent, gevolgd door nutsbedrijven (0,53 procent), verzekeraars (0,52 procent) en de telecomsector (0,39 procent). Bedrijven in deze sectoren melden dat hun AI-programma’s een sterke positieve impact hebben op zowel omzet als kostenbesparingen in de bedrijfsonderdelen waar ze in AI hebben geïnvesteerd. De gemiddelde omzetstijging van alle dertien sectoren samen bedroeg zeventien procent, terwijl de gemiddelde kostenbesparing twaalf procent was. Telecombedrijven genereerden in 2015 de meeste waarde over hun AI-investeringen, met een gemiddelde inkomstengroei van 25 procent en een gemiddelde kostenbesparing van twintig procent.



AI meest gebruikt in de IT-omgeving

Het zal geen grote verrassing zijn dat IT het meest genoemde taakgebied is waar AI wordt gebruikt, waarbij hightech- en nutsbedrijven vaker cognitieve technologie gebruiken in hun IT-processen dan de andere elf sectoren. Over alle dertien sectoren gemeten zet maar 29 procent van de bedrijven AI in voor sales-doeleinden. Niettemin gebruikt 52 procent van de CPG-bedrijven en 49 procent van de retailers AI-tools om hun verkoopcijfers te verbeteren.



Mogelijke barrières bij implementatie AI

Het effectief managen van de beveiligingsrisico’s van AI-systemen is van cruciaal belang voor de meeste sectoren. De auto-industrie, banken en financiële dienstverleners, de maakindustrie, CPG-, technologie- en telecomsectoren wijzen dit allemaal aan als belangrijkste factor om echt waarde uit AI te halen. Bovendien benadrukken alle sectoren hoe belangrijk het is dat managers en medewerkers vertrouwen op de adviezen van AI-systemen en dat ze de nieuwe AI-gerelateerde processen en systemen leren kennen en gebruiken.

In bijna geen enkele sector wordt angst voor het verlies van banen als significante belemmering gezien. Dat werd al onderstreept bij de publicatie van het eerste deel van de Global Trend Study in maart dit jaar. Toen werd vastgesteld dat bedrijven die de meeste omzetgroei en kostenbesparingen met AI realiseren in 2020 minstens drie keer zoveel AI-gerelateerde banen per taakgebied nodig denken te hebben door innovaties met cognitieve systemen.